'Não faz o menor sentido', diz infectologista sobre desobrigação de máscara

Carlos Starling, que integra o Comitê de Enfrentamento à COVID-19 da Prefeitura de Belo Horizonte, alegou que a fala do presidente é descabível neste momento. “Isso é uma das coisas mais ridículas que eu já vi alguém comentar. Exatamente no momento que a Revista Science acaba de publicar a eficácia das máscaras tanto para covid como para várias outras doenças infecciosas, isso não faz o menor sentido”, ressalta.









“O uso de máscaras pode de fato manter o número de vírus inalados em uma baixa P inf. [probabilidade de infecção] e explicar a eficácia observada das máscaras faciais na prevenção da propagação de COVID-19”, concluiu a revista. O artigo “Máscaras faciais limitam efetivamente a probabilidade de transmissão de SARS-CoV-2” da Revista Science, mencionado pelo infectologista, foi publicado em 20 de maio. Nele, é feito um estudo comprovando a eficácia deste equipamento de proteção contra o vírus.“O uso de máscaras pode de fato manter o número de vírus inalados em uma baixa P inf. [probabilidade de infecção] e explicar a eficácia observada das máscaras faciais na prevenção da propagação de COVID-19”, concluiu a revista.





Starling também criticou a postura adotada pelo presidente durante a pandemia. “Mas não é de se estranhar. O presidente governa pela controvérsia. Se você falar sim, ele vai falar não. Se você falar não, ele vai falar sim. Então isso é governar com a polêmica, com a controvérsia. A única coerência que ele tem tido ao longo de todos esses meses, tem sido a coerência contra a ciência. Nesse sentido, mais uma vez ele perdeu uma excelente oportunidade de ficar calado”, disse.





Questionado se com o avanço da vacinação no país, que conta com apenas 11,11% da população imunizada com as duas doses, o uso de máscaras poderia se tornar opcional, Starling afirma que ainda não é seguro. “Nem aí dá para garantir porque não sabemos ainda. Países que estão com mais de 50% de vacinação estão neste momento colapsados com o serviço de saúde, como é o exemplo do Chile e do Uruguai. Estão muito na nossa frente e estão com o sistema colapsado”, explica.





Por fim, sobre a desobrigação do uso de máscaras, ele conclui: “Não é o momento para se comentar sobre isso porque estamos longe desse momento. Qualquer menção a parar de usar máscara agora é tornar esse momento ainda mais distante do que nós estamos hoje”, disse.