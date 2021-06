Bolsonaro pede a Queiroga que desobrigue vacinados do uso de máscaras

Jair Bolsonaro pediu ao ministro da Saúde que máscaras não sejam mais obrigatórias para vacinados (foto: PR/Reprodução) Jair Bolsonaro (sem partido) informou, nesta quinta-feira (10/6), que pediu ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que ele fizesse um comunicado para que o uso de máscaras no Brasil não seja mais obrigatório. O presidente(sem partido) informou, nesta quinta-feira (10/6), que pediu ao ministro da Saúde,que ele fizesse um comunicado para que o uso de máscaras no Brasil não seja mais obrigatório.









O presidente Jair Bolsonaro pediu ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, um parecer para que o uso de máscaras no Brasil não seja mais obrigatório para vacinados ou para quem já contraiu o coronavírus. pic.twitter.com/iUWwj43rW8 %u2014 Estado de Minas (@em_com) June 10, 2021 Durante o discurso, Bolsonaro voltou a criticar a ação de governadores e prefeitos de lockdown e isolamento parcial. “Quarentena é para quem está infectado. Isso destrói empregos. Mata o cidadão de fome”, afirmou o presidente.





O presidente falou durante evento promovido no Palácio do Planalto pelo Ministério do Turismo para apresentar ações visando a desburocratização do setor e a atração de investimentos.

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz.