COVID-19: Minas Gerais registra 32 mortes e 3.315 novos casos em 24h

Ambulância do SAMU (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Minas Gerais registrou 32 mortes e mais 3.315 novos casos de COVID-19, no período de 24h. Os dados são do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), divulgado na manhã desta terça-feira (17/8). registrou 32e mais 3.315 novosde, no período de 24h. Os dados são doepidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), divulgado na manhã desta terça-feira (17/8).









Em comparação com a última segunda (16/8), o Estado teve um aumento de 2.200 casos em 24h.





Além disso, os casos em acompanhamento são 46.242. Esta classificação refere-se a pessoas que ainda estão em tratamento e também a registros que precisam de atualização por parte das secretarias municipais de saúde.



Já o número total de recuperados do vírus é de 1.927.747





O vacinômetro da SES-MG mostra que até nesta terça (17/8), 11.444.294 pessoas se vacinaram com a primeira dose da vacina contra a COVID-19 no estado. Já com a segunda dose o total é de 4.535.283, e os que receberam a dose única da Jansen atingiram a marca de 469.633 imunizados.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Daniel Seabra