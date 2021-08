COVID-19: Com 60% da população vacinada, Uberaba tem alívio nas internações

O município de Uberaba, de cerca de 340 mil habitantes, já aplicou quase 200 mil vacinas da 1ª dose; no início deste segunda-feira (16/8) chegaram na sede da Regional de Saúde Triângulo Sul duas novas remessas de doses da vacinas (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação) Mesmo vivendo um momento de retomada da queda de internações em suas UTIs/COVID públicas, o município de Uberaba, no Triângulo Mineiro, optou por manter em vigor o decreto com medidas de combate ao coronavírus, conforme decisão do Comitê Estratégico COVID da cidade.



Enquanto isso, duas novas remessas (36ª e 37ª) de doses de vacinas voltadas para a Regional de Saúde Triângulo Sul chegaram no aeroporto de Uberlândia, por volta das 9h30 desta segunda-feira (16/8).

Segundo Mauricio Ferreira, superintendente da Regional de Saúde Triângulo Sul, de Uberlândia as novas remessas chegaram de furgão em Uberaba, a cidade sede desta Regional, que atende um total de 27 municípios, no início da tarde desta segunda-feira (16/8).

A previsão, ainda conforme Ferreira, é de que estas cidades recebam suas novas doses a partir da manhã desta terça-feira (17/8).

Quase 200 mil vacinados com a 1º dose

Uberaba, que tem cerca de 340 mil habitantes, já realizou 198.529 aplicações da primeira dose da vacina contra a COVID-19, o que corresponde a cerca de 60% de sua população.



Graças à chegada de duas novas remessas do estado nas últimas terça e quarta-feiras (10 e 11/8), entre a última quinta-feira (12/8) até segunda-feira (16/8), exceto no domingo, as pessoas da cidade com 27 anos ou mais, sem comorbidades, foram vacinadas.

A Secretaria de Saúde de Uberaba ainda não divulgou o novo cronograma de vacinação da cidade que informará quais serão os próximos públicos por faixas etárias e quais os dias desta semana que eles serão vacinados.

De acordo com o último Vacinômetro de Uberaba, no total, além das quase 200 mil aplicações de 1ª dose, já foram aplicadas no município 275.531 doses da vacina na cidade, sendo 69.078 de 2ª dose e 7.924 da dose única.

UTI/COVID pública inicia nova queda

Diferentemente do final do mês passado e começo deste mês, quando a ocupação de leitos de UTI/COVID pública da cidade havia voltado a ficar preocupante, nos últimos cinco dias ela vem se afastando, aos poucos, do limite.

De acordo com o último boletim epidemiológico de Uberaba, de um total de 103 leitos UTI/COVID disponíveis tanto para pacientes graves do município como das cidades de sua macrorregião, 65 estão ocupados. Deste total, 60 são disponibilizados pela rede pública, a qual tem 41 internados. Já de 43 leitos de UTI/COVID da rede privada de Uberaba, há 24 pacientes.

Já com relação à ocupação dos leitos de enfermaria COVID está mais controlada na cidade, ou seja, de 131 leitos disponíveis nesta ala, há 58 pacientes internados.





Desde o início da pandemia em Uberaba foram contabilizados 38.289 casos positivos da doença, sendo que destes 1.249 pessoas morreram.

Uberaba manteve o último decreto

A Prefeitura de Uberaba manteve na última sexta-feira (13/8), sem alterações, o último Decreto Municipal de Enfrentamento à COVID-19.

Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, foi levado em conta o critério do Sistema de Fases, sendo que Uberaba chegou à pontuação de 1,63, após a cálculo feito na última semana epidemiológica (6 a 12/8).

Entre os indicadores para se chegar a este número estão a taxa de ocupação de leitos de enfermaria, que ficou em 50%. Já a taxa de ocupação de UTI ficou em 77%.

“Na semana anterior (25 a 31/07), a taxa de ocupação de enfermaria foi de 44%, enquanto a taxa de ocupação de leitos de UTI ficou em 78%”, comparou a Secretaria Municipal de Saúde, por meio de nota.

Além disso, de acordo com recente levantamento feito pela Diretoria de Vigilância em Saúde, Uberaba teve média de 617 testes COVID/dia realizados na última semana epidemiológica.

“Com a totalização dos resultados positivos e negativos, a taxa de Positividade foi de 15,71% na semana”, informa a Secretaria Municipal de Saúde.

Quanto a taxa de variação da incidência, outro indicador apurado na semana, ficou em 4,13%, contra 3,34% na semana anterior.





Mais detalhes do Sistema de Fases de Uberaba está disponível na página uberabacontracovid.com.br.