BH vacina pessoas de 22 anos neste sábado (28/8); veja os locais

As pessoas devem ficar atentas e sempre checar os locais antes de se deslocar aos pontos de imunização (foto: Leandro Couri/EM/DA Press)

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) vacina neste sábado (28/8) contra a COVID-19 pessoas de 22 anos, completos até 31 de agosto, exclusivamente residentes da capital mineira.

No momento da vacinação, para a aplicação da primeira dose, as pessoas precisam seguir as seguintes orientações:

Ser cidadão residente de Belo Horizonte

Apresentar documento de identificação com foto

Não ter recebido vacina contra a COVID-19

Não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias

Não ter tido COVID-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias

Mais de 60 locais estarão disponíveis para vacinar o público. Aos sábados, os postos fixos e extras funcionam das 7h30 às 14h e os pontos drive-thru das 8h às 14h.



Confira os postos de vacinação deste sábado para 1ª dose de pessoas de 22 anos (28/8)





DRIVE THRU

BHTRANS - COP Avenida Engenheiro: Carlos Goulart, 900, Buritis

UFMG Unidade Administrativa 2 - DAST, Portaria 2: Avenida Antônio Abrahão Caram, 763, São José

Corpo de Bombeiros: Rua Piauí, 1.815, Funcionários

Minas Shopping - Doca 3: Avenida Cristiano Machado, 4.000, União

Shopping Estação: Entrada pela avenida Vilarinho (acesso ao G1), Vila Clóris

REGIONAL BARREIRO

Centro de Saúde Bairro das Indústrias: Rua Maria de Lourdes Manso, 80, Indústrias I (Barreiro)

Centro de Saúde Barreiro de Cima: Praça Modestino de Sales Barbosa, 100, Flávio Marques Lisboa

Centro de Saúde Carlos Renato Dias: Rua José Gonçalves, 375, Barreiro

Centro de Saúde Diamante/ Teixeira Dias: Rua Maria Marcolina de Souza, 40, Diamante

Centro de Saúde Mangueiras: Rua Chafariz, 4, Independência

Centro de Saúde Milionários: Rua dos Cruzeirenses, 30, Milionários

Centro de Saúde Regina: Rua Aristolino Basílio de Oliveira, 467, Regina

Centro de Saúde Vale do Jatobá: Rua Domício Gabriel de Vasconcelos, 100, Vale do Jatobá

REGIONAL CENTRO-SUL

Centro de Saúde Cafezal: Rua Bela Vista, 30, Vila Cafezal

Centro de Saúde Nossa Senhora de Fátima: Rua Corinto, 450, Serra

Centro de Saúde Oswaldo Cruz: Rua Uberaba, esquina com Augusto de Lima, Barro Preto

Centro de Saúde Santa Lúcia: Rua Murilo Moraes de Andrade, 125, Santa Lúcia

Centro de Saúde Santa Rita de Cássia: Rua Cristina, 961, São Pedro

UFMG Campus Saúde - Escola de Enfermagem: Av. Prof. Alfredo Balena, 190, Santa Efigênia

Faculdade UNA-BH: Rua Aimorés, 1.451, Lourdes

REGIONAL LESTE

Centro de Saúde Alto Vera Cruz: Rua General Osório, 959, Alto Vera Cruz

Centro de Saúde Marco Antônio Menezes: Avenida Petrolina, 869/871, Horto

Centro de Saúde Paraíso: Avenida Mem de Sá, 1.001, Paraíso

Centro de Saúde Santa Inês: Rua Itumirim, 50, Santa Inês

Centro de Saúde Vera Cruz: Praça Padre Léo Verheyen, 36 (Antiga Praça Pedro Lessa), Vera Cruz

REGIONAL NORDESTE

Centro de Saúde Alcides Lins: Rua Panema, 275, Concórdia

Centro de Saúde Cachoeirinha: Rua Borborema, 1.325, Cachoeirinha

Centro de Saúde Cidade Ozanan: Rua Doutor Furtado de Menezes, 610, Ipiranga

Centro de Saúde Gentil Gomes: Rua Manoel Passos, 580, Santa Cruz

Centro de Saúde Goiânia: Rua Pomba, 677, Goiânia

Centro de Saúde Maria Goretti: Rua Barreiro Grande, 57, Maria Goretti

Centro de Saúde Marivanda Baleeiro: Rua Três mil e Setenta e Quatro, 555, Paulo Vl

Centro de Saúde São Gabriel: Rua Ilha de Malta, 353, Bairro São Gabriel

Anexo do Centro de Saúde Vila Maria / João Vital: Avenida dos Sociais, 305, Jardim Vitória

REGIONAL NOROESTE

Centro de Saúde Coqueiros: Rua Eneida, 1583, Coqueiros

Centro de Saúde Carlos Prates: Rua Frederico Bracher Júnior, 103, Carlos Prates

Centro de Saúde Califórnia: Avenida das Castanholas, 277, Califórnia

Centro de Saúde Ermelinda: Rua Paes de Abreu, 114, Ermelinda

Centro de Saúde Jardim Montanhês: Rua Leopoldo Pereira, 407, Jardim Montanhês

Centro de Saúde Pindorama - Elza Martins: Rua Rutilo, 96, Pindorama

REGIONAL NORTE

Centro de Saúde Floramar: Avenida Saramenha, 3, Guarani

Centro de Saúde Guarani: Rua Pacaembu, 160, Guarani

Centro de Saúde Heliópolis: Rua dos Beneditinos, 120, Heliópolis

Centro de Saúde Jaqueline II: Rua João Pereira Lima, 50, Jaqueline

Centro de Saúde Felicidade II: Rua Pau Brasil, 160, Solimões

Centro de Saúde Novo Aarão Reis: Avenida Detetive Eduardo Fernandes, 200, Novo Aarão Reis

Centro de Saúde São Tomás: Rua Santa Rosa, 54, São Tomás

Centro de Saúde Zilah Spósito: Rua Coquilho, 75, Zilah Spósito





REGIONAL OESTE

Centro de Saúde Amílcar Viana Martins: Rua Nelson de Sena, 90, Cinquentenário

Centro de Saúde Cabana: Rua Centro Social, 536, Cabana

Centro de Saúde Camargos: Rua Luiza Efigênia Silva, 159, Camargos

Centro de Saúde Havaí: Rua Manila, 432, Havaí

Centro de Saúde São Jorge: Rua Garret, 45, Grajaú

Centro de Saúde Vista Alegre: Rua Sêneca, 9, Nova Cintra

Centro de Saúde Waldomiro Lobo: Avenida Amazonas, 8.889, Madre Gertrudes

REGIONAL PAMPULHA

Centro de Saúde Itamarati: Rua Anita Blumberg, 63, Paquetá

Centro de Saúde Ouro Preto: Rua Jonas Jean, 77, Ouro Preto

Centro de Saúde Padre Tiago: Avenida João XXIII, 1.233, Alípio de Melo

Centro de Saúde Santa Rosa: Avenida Bueno Siqueira, 100, Universitário

Centro de Saúde São José: Rua Violeta de Melo, 655, São José

REGIONAL VENDA NOVA

Centro de Saúde Jardim Europa: Rua Edimburgo, 140, Jardim Europa

Centro de Saúde Lagoa: Rua José Sabino Maciel, 176, Lagoa

Centro de Saúde Mantiqueira: Rua César Salles Barbosa, 600, Mantiqueira

Centro de Saúde Minas Caixa: Rua Capitão Sérgio Pires, 226, Minas Caixa

Centro de Saúde Santa Mônica: Rua dos Zapotecas, 98, Santa Mônica

Centro de Saúde Rio Branco: Rua Joviano Coelho Junior, 45, Rio Branco

Vacinação em BH

Confira o cronograma

- 22 anos, completos até 31 de agosto - primeira dose.





29/8 (domingo):

- 21 anos, completos até 31 de agosto - primeira dose.





30/8 (segunda-feira):

- pessoas de 59 e 58 anos - segunda dose.





31/8 (terça-feira):

- 20 anos, completos até 31 de agosto - primeira dose.





1º/9 (quarta-feira):

- pessoas de 57 anos - segunda dose.





2/9 (quinta-feira):

- homens de 19 anos, completos até 30 de setembro - primeira dose.

- trabalhadores do Transporte Coletivo e Rodoviário de passageiros (motoristas e cobradores) - segunda dose.

- trabalhadores da Limpeza Urbana e manejo de resíduos sólidos - segunda dose.

- trabalhadores de transporte metroviário e ferroviário - segunda dose.





3/9 (sexta-feira):

- mulheres de 19 anos, completos até 30 de setembro - primeira dose.

- pessoas de 56 anos - segunda dose.





*Só poderão antecipar a segunda dose as pessoas do grupo convocado cuja a data marcada no cartão para a aplicação da segunda dose seja menor ou igual a 7 dias.





4/9 (sábado):

- pessoas de 18 anos, completos até 30 de setembro - primeira dose.

- caminhoneiros - segunda dose.

*Só poderão antecipar a segunda dose as pessoas do grupo convocado cuja a data marcada no cartão para a aplicação da segunda dose seja menor ou igual a 7 dias.

Atenção! A PBH define os locais de vacinação para cada público. Os endereços acima não são, necessariamente, os mesmos para outros públicos. O belo-horizontino deve ficar atento às publicações da prefeitura.