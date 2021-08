Mais de 230 mil devem receber 3ª dose da vacina contra a COVID em BH

A PBH reafirma a disponibilidade de pessoal e todos os insumos necessários para a imediata continuidade do processo (foto: Alexandre Gusanshe/EM/DA Press)

Mais de 230 mil pessoas devem receber a terceira dose em Belo Horizonte. A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou, nesta sexta-feira (27/8) que aguarda a comunicação oficial do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde, bem como o envio de vacinas, para a aplicação da terceira dose.

A administração municipal estima que a população acima de 70 anos para tomar a terceira dose é de cerca de 222 mil pessoas. Já o grupo de imunossuprimidos é de aproximadamente 12 mil pessoas.



Nessa quarta-feira (25/8), o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que o Ministério da Saúde havia programado uma dose de reforço em idosos com mais de 70 anos e pessoas imunossuprimidas a partir de 15 de setembro.



A terceira dose, segundo a pasta, será a da Pfizer.



''A Secretaria Municipal de Saúde reafirma a disponibilidade de pessoal e todos os insumos necessários para a imediata continuidade do processo'', informou, por meio de nota.

Em Minas

O estado começará a aplicar a terceira dose da vacina da COVID-19 a partir de setembro. Inicialmente, serão contemplados com a dose de reforço idosos com mais de 80 anos e pessoas com baixa imunidade. Para isso, no entanto, o estado dependerá do Ministério da Saúde para o envio de mais imunizantes. A informação foi divulgada pelo secretário de Estado de Saúde de Minas, Fábio Baccheretti nessa quinta-feira (26/8).



A reportagem entrou em contato com o governo de Minas e aguarda um posicionamento sobre o número de pessoas que devem receber a dose do imunizante.

