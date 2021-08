BH volta a ter todos os indicadores da COVID-19 no patamar de controle

Atual cenário dos indicadores da COVID-19 em BH (foto: Janey Costa/EM/D.A Press)

Após registrar a ocupação dos leitos de UTI para COVID-19 no alerta nessa quarta (25/8), BH voltou a ter todos os indicadores da pandemia no nível de controle nesta quinta (26/8), informa o boletim epidemiológico e assistencial da prefeitura. Conforme o balanço, a taxa de uso das camas de terapia intensiva caiu de 50,8% para 49,3%. O número de leitos ofertados é o mesmo do balanço anterior, mas a ocupação caiu consideravelmente na rede privada: de 39,7% para 36,2% entre os dois últimos levantamentos.

Por outro lado, nos hospitais do SUS-BH há mais pacientes com COVID-19 internados agora, já que a taxa cresceu de 61,6% para 62,5%. Os índices se referem sempre ao dia anterior, portanto o dado desta quinta se refere ao quadro de quarta.

Quanto ao percentual de uso dos leitos de enfermaria, a prefeitura registrou leve alta de 34,7% para 34,8%. A situação também é mais grave nos hospitais públicos que nos privados: 46,2% contra 25,1%, respectivamente.



O terceiro indicador se manteve exatamente no mesmo nível do boletim anterior. A transmissão do novo coronavírus permanece em 0,87.

Casos e mortes

Vacinação





Atual cenário dos indicadores da COVID-19 em BH (foto: Janey Costa/EM/D.A Press)

468.879 idosos acima de 60 anos

248.007 pessoas do grupo de risco, deficientes e beneficiários do BPC

14.873 gestantes e puérperas

202.967 trabalhadores da saúde

19.890 servidores da segurança pública

70.525 profissionais da educação

743.327 entre 23 e 59 anos

429.531 idosos acima de 60 anos

161.532 pessoas do grupo de risco, deficientes e beneficiários do BPC

2.938 gestantes e puérperas

175.315 trabalhadores da saúde

14.992 servidores da segurança pública

36.574 profissionais da educação

52.589 pessoas entre 29 e 59 anos

58.813 pessoas entre 29 e 59 anos (dose única)

Portanto, a cada 100 diagnósticos de COVID-19 em BH, mais 87 pessoas se infectam pelo novo coronavírus, em média. Esse é o índice mais baixo do indicador em todo ano e foi computado em cinco boletins diferentes: nos dias 14, 15 e 16 de abril, além dos dois últimos balanços.BH registrou cinco mortes por COVID-19 neste boletim. Com mais essas, a cidade soma 6.491 óbitos pela doença – 262 neste mês de agosto.Em número de casos, o boletim computou um crescimento de 301. Agora, o município totaliza 270.041 diagnósticos: 2.946 em acompanhamento e 260.604 recuperados, além daqueles que não resistiram.BH registrou mais 34.284 aplicações da vacina contra a COVID-19 nesta quinta: 23.106 de primeira dose e 11.178 de segunda. Não houve desempenho de nenhuma injeção da Janssen (Johnson & Johnson), aquela de dose única.Agora, BH soma 1.768.468 aplicações de primeira dose, 873.471 de segunda e 58.813 de dose única. Segundo a prefeitura, 77,8% do público-alvo total se vacinou com a injeção inicial e 39,7% do mesmo contingente completou o esquema vacinal.Segundo números da prefeitura, já se vacinaram com a primeira dose:Já com a segunda injeção se imunizaram:



A cidade recebeu 3.258.836 vacinas até aqui. A PBH não informa mais quantas doses recebeu de cada fórmula.

Leia mais sobre a COVID-19

Confira outras informações relevantes sobre a pandemia provocada pelo vírus Sars-CoV-2 no Brasil e no mundo. Textos, infográficos e vídeos falam sobre sintomas, prevenção, pesquisa e vacinação.