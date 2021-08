Vacinados em BH relatam alívio por poder estar voltando a um 'normal'

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) está avançando na imunização contra o vírus da COVID-19. Nesta quinta-feira (26/8), os profissionais da educação do Ensino Médio, Profissionalizante e EJA, com idades entre 18 e 59 anos, estão recebendo a segunda dose da vacina.

Professor Marcos Vinicius Gonçalves Faria de 25 anos (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

O professor Marcos Marcos Vinicius Gonçalves Faria, de 25 anos, disse estar aliviado em poder estar completamente imunizado. "Sinto alívio de poder voltar um pouco mais ao normal. Ddaqui a uns meses talvez poder não usar máscara."Sobre concordar com a redução do vírus pelo aumento da vacinação, o professor comenta que acredita que 'não só com a vacinação, mas com as outras medidas, ela tende a reduzir, e a COVID-19 deve virar uma doença como outra qualquer. A mortalidade não será em um nível tão elevado”.