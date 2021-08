COVID: vacinação em Juiz de Fora chega aos 18 anos na próxima semana

Juiz de Fora recebeu mais 44.254 doses de vacinas nessa terça-feira (24/8) (foto: Dado Ruvic/Reuters)

Os jovens de 19 e 18 anos receberão a primeira dose da vacina contra a COVID-19 na próxima semana em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Pelo menos é o que garante a prefeitura da cidade em comunicado oficial

Agora, quem tem 19 anos poderá se vacinar na próxima segunda-feira (30/8). Já os jovens com 18 anos receberão a dose inicial na terça-feira (31/8). Os locais e horários para vacinação deste público serão divulgados pela prefeitura ainda nesta semana em seu site oficial.

Nesta quarta-feira (25/8), o calendário municipal contempla pessoas de 20 anos nascidas entre setembro e dezembro. No entanto, pessoas de 21 anos ou mais, que não tenham conseguido receber a vacina anteriormente, também podem ir até um posto de imunização.

De modo contínuo, a campanha de vacinação segue contemplando as grávidas, puérperas (mulheres no pós-parto até 45 dias) e lactantes com até seis meses. A lista de locais está disponível do site da prefeitura

Prefeitura retoma aplicação de segunda dose com AstraZeneca

A aplicação da segunda dose com o imunizante AstraZeneca será retomada na cidade na quinta-feira (26/8) após a terceira paralisação na aplicação, que foi comunicada pela prefeitura na segunda-feira (23/8).

primeira interrupção aconteceu em 10 de agosto , mas voltou no dia seguinte. Dois dias depois aconteceu a segunda paralisação, e somente dia 20 do mesmo mês que a aplicação voltou a acontecer.

Esta quinta-feira é destinada às pessoas que têm o dia 13 de agosto como data de retorno descrita no cartão de vacina. Na sexta-feira (27/8) será a vez das pessoas que deveriam ter recebido a segunda dose no dia 14.

Já no sábado (28/8), aqueles que também não completaram o processo de imunização com a dose final no dia 15 também poderão procurar um posto de vacinação.

Município recebeu mais 44.254 doses de vacinas

Em nota encaminhada ao Estado de Minas, a Superintendência Regional de Saúde de Juiz de Fora (SRS-JF) informou que o município recebeu nessa terça-feira (24/8) 15.054 doses da Pfizer e 16.620 da CoronaVac, além de 12.580 unidades da AstraZeneca. Os quantitativos são referentes a 41ª e 42ª remessas recebidas pelo estado.

Orientações importantes antes de se vacinar

A prefeitura esclarece que todos que forem receber a segunda dose devem levar o cartão de vacina para comprovar o recebimento da primeira. Além disso, quem se vacinou contra a Influenza deve esperar, pelo menos, 15 dias para ser imunizado contra o novo coronavírus.

As pessoas diagnosticadas recentemente com COVID-19 precisam aguardar um período mínimo de 30 dias após o começo dos sintomas ou do teste positivo (no caso dos assintomáticos) para receber a vacina.

Além disso, é necessário apresentar documento original com foto (carteira de identidade ou motorista) e comprovante de residência.

Vacinômetro

Conforme a última atualização do vacinômetro municipal nessa terça-feira (24/8), o município totaliza 381.620 e 188.466 primeiras e segundas doses aplicadas, respectivamente.

A cidade também já tem registrado, desde o início da pandemia, 43.435 casos confirmados de COVID-19 e 1.915 mortes em decorrência da doença.