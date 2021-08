Juiz de Fora registra oito possíveis casos da variante Delta do coronavírus

Conforme a Prefeitura de Juiz de Fora, a Superintendência Regional de Saúde (SRS) tem coletado amostras na macrorregião Sudeste (foto: PJF/Divulgação) A cidade de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, contabiliza oito possíveis casos de pessoas infectadas com a variante Delta do novo coronavírus. A informação veio à tona nesta segunda-feira (23/8) por meio de comunicado oficial emitido pela Secretaria de Saúde da prefeitura do município.

Em vídeo publicado nas redes sociais da prefeitura , a secretária de Saúde, Ana Pimentel, disse, no entanto, que não há motivo para pânico. “A variante Delta pode ser mais transmissível, porém é possível evitar a contaminação seguindo os mesmos protocolos sanitários”, inicia.

“Com os resultados, podemos dizer que já ocorre a transmissão comunitária, ou seja, não é mais possível realizar o rastreamento dos infectados e a origem do vírus. Isso nos força a redobrar a atenção e os cuidados com a saúde, mantendo todas as medidas de segurança em ordem. Fundamental continuar usando a máscara, higienizar bem as mãos e, claro, evitar as aglomerações”, orientou.

O alerta feito pela secretária, inclusive, foi reforçado pela prefeita Margarida Salomão (PT). “Devemos redobrar todos os cuidados de prevenção à COVID-19. Máscara, distanciamento social, higiene das mãos e ambientes com circulação de ar”, escreveu a chefe do Executivo municipal em uma publicação no Twitter

O Estado de Minas entrou em contato com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) para saber se os novos casos notificados pela administração municipal foram computados pela pasta estadual e aguarda retorno.

Conforme noticiado pelo Estado de Minas no sábado (21/8), a Prefeitura de Rio Novo, também na Zona da Mata, confirmou uma morte por COVID-19 causada pela variante.

A vítima de 74 anos veio do Rio de Janeiro para visitar parentes na cidade do interior mineiro. Segundo a prefeitura, o idoso foi atendido em uma unidade médica da cidade e reencaminhado a Juiz de Fora, na mesma região do estado, onde veio a óbito.

A variante Delta no estado

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) informou nesta segunda-feira que há 12 casos confirmados da variante Delta no estado. A SES-MG considera, ainda, a possibilidade de outros 79 registros.

“Quanto ao perfil destes casos notificados à SES-MG, a idade variou entre 8 e 93 anos, com média de 48 anos. Há 51 casos do sexo feminino (56%) e outros 40 do sexo masculino (44%). Destes, dois casos evoluíram a óbito, sendo um de Rio Novo e outro de Uberaba”, explicou a pasta.

No país, 21% das amostras já indicam contaminação pela variante.