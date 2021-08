Segurança é morto ao tentar evitar assalto em supermercado de BH

Um homem morreu e dois ficaram feridos após uma tentativa de assalto a um supermercado localizado na Avenida Cristiano Machado, na altura do Bairro Jardim Guanabara, Região Norte de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar (PM), a pessoa morta era um segurança do estabelecimento que tentou intervir para evitar o crime e foi esfaqueado pelo assaltante.

Ainda de acordo com a PM, um militar que estava fazendo compras no supermercado percebeu a ação e também tentou intervir, mas acabou sendo ferido. O mesmo aconteceu com o gerente do estabelecimento. Ambos foram socorridos para o Hospital Risoleta Neves, na Região de Venda Nova.