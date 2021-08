Alcoolizado, homem coloca fogo no próprio carro ao ser impedido de dirigir

Motorista colocou fogo no próprio veículo após consumir bebida alcoólica no bar e se desentender com o segurança e um cliente (foto: Corpo de Bombeiros de Araxá/Divulgação) Um homem de 33 anos foi preso em Araxá após provocar confusão em uma casa de shows e, ao ser impedido de dirigir, colocar fogo no próprio veículo , um Mercedes-Benz Classe A. O rapaz, preso na madrugada desta segunda-feira (23/8), ameaçou o segurança do estabelecimento ao ser solicitado para colocar a máscara e chegou a subir no telhado - e danificar o forro - para procurar a chave do veículo.

O caso ocorreu em uma casa de shows na Avenida Imbiara, no Bairro Vila Silvéria, na cidade do Alto Paranaíba. A primeira confusão ocorreu quando o segurança do estabelecimento pediu para que ele colocasse a máscara facial. O cliente, que consumia bebida alcoólica no estabelecimento, ameaçou o funcionário.

Mas...

O homem de 33 anos não cumpriu a promessa. Pior: começou a discutir com outro cliente do lado de fora do estabelecimento. Como o rapaz estava embriagado, conforme registro da PM, o mais recente desafeto tirou a chave do carro dele e a escondeu.

O homem, então, decidiu colocar fogo no próprio veículo, que estava estacionado na porta da casa de shows. Ao chegar, a guarnição do Corpo de Bombeiros se deparou com um veículo Mercedes-Benz Classe A 160 envolto por chamas, que estavam próximas à rede elétrica.

Após o controle das chamas, o proprietário do veículo foi preso (foto: Corpo de Bombeiros de Araxá/Divulgação)





Transtornos

Foram gastos aproximadamente 2.000 litros de água no combate ao fogo, e o veículo teve danos totais na parte interna (estofados, painel, vidros), e parciais na parte externa (portas, teto, laterais, para-choque traseiro, capô e motor).

Após o incêndio, o segurança do local solicitou que fosse registrado o boletim de ocorrência contra o autor, em relação à ameaça.

E mais prejuízos...

Ao ser preso, o homem relatou que alguém havia pegado a chave de seu veículo e arremessado no telhado da casa de shows e que, por esse motivo, ele havia colocado fogo no próprio veículo.

Para a polícia, o proprietário do estabelecimento ainda relatou que o autor havia subido no telhado à procura das chaves, momento em que danificou o gesso da laje.

Diante dos fatos, o veículo foi removido do local e o proprietário conduzido à delegacia para as devidas providências.