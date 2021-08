Homem agride garota de programa em BH e acaba esfaqueado

Crime ocorreu neste domingo (22/8) entre a Rua Carijós e a Avenida Olegário Maciel, no Centro de BH (foto: PMMG/Reprodução)

Um homem de 40 anos foi esfaqueado entre a Rua Carijós e a Avenida Olegário Maciel, na Região Centro de Belo Horizonte, durante uma discussão com uma garota de programa, de 32 anos, e um outro homem, de 29 anos, na noite de domingo (22/8).









Questionada pelos militares, a mulher disse que negociava um programa quando a vítima se aproximou e deu um tapa em sua cara. Em seguida, o homem com quem ela negociava, tirou uma faca e desferiu um golpe no tórax do suposto agressor.





De acordo com a PM, a vítima foi socorrida no pronto-socorro do Hospital João XXIII, onde aguardava por cirurgia.





O homem suspeito de esfaquear a vítima, que o reconheceu por meio de uma foto, foi encontrado pelo policiais na Região Central da capital após rastreamento.





Ele e a mulher foram presos e levados para a Delegacia de Plantão (Deplan).





*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira