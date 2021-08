Aulas práticas presenciais retornam em setembro no curso de Medicina da UFU

O Conselho de Graduação da Universidade Federal de Uberlândia (Congrad/UFU) aprovou a volta das atividades práticas laboratoriais presenciais do curso de Medicina da instituição. Desde o ano passado as aulas do tipo haviam sido suspensas por conta da pandemia do novo coronavírus. O retorno acontecerá a partir do próximo mês.A decisão foi tomada com 58 votos favoráveis em reunião do Congrad a partir de informações da relatoria, que levou em consideração diversos pontos favoráveis. Entre eles estava a impossibilidade dos estudantes, principalmente dos últimos períodos, desenvolverem atividades práticas, de forma remota; o fato de já estarem respaldados por calendários acadêmicos especiais e estarem desenvolvendo atividades práticas presenciais no Hospital de Clínicas da UFU.O curso de Medicina já ofereceu as atividades acadêmicas teóricas, de acordo com o calendário especial. Além disso, o Comitê de Monitoramento da COVID da UFU deu parecer favorável para retomada das atividades laboratoriais presenciais, desde que estejam sujeitas à implementação do Protocolo Interno de Biossegurança, elaborado pela Faculdade de Medicina (Famed).Outro fator que 'recomenda' o retorno diz respeito à vacinação contra a doença. Dos 106 estudantes de Medicina que estariam aptos a voltar às atividades práticas laboratoriais presenciais, 98 já foram imunizados. A solicitação vai atender aos estudantes do curso de todos os períodos.