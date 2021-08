Mais de 825 mil vacinas contra COVID são distribuídas para cidades mineiras

Vacinas começaram ser distribuídas da Central da Rede de Frio, localizada no Bairro Gameleira, Região Oeste de BH (foto: Fábio Marchetto/Governo de Minas)

Mais 825.190 mil doses de vacinas contra a COVID-19 começaram a ser distribuídas nesta segunda-feira (23/8) às Unidades Regionais de Saúde (URSs) de Minas Gerais, que encaminham os imunizantes aos municípios.









quantitativo dentre os demais municípios. Uberlândia e Contagem também receberão uma parcela maior do lote, com 28.358 e 28.048 de imunizantes, respectivamente. A listagem completa pode ser conferida no De acordo com a administração estadual, 105.754 de doses serão entregues para Belo Horizonte, o maiordentre os demais municípios. Uberlândia e Contagem também receberão uma parcela maior do lote, com 28.358 e 28.048 de imunizantes, respectivamente. A listagem completa pode ser conferida no portal da SES-MG





Até o momento, de acordo com o painel vacinômetro do Executivo municipal, Minas teve um total de 11.827.853 de aplicações de primeira dose e 4.709.589 aplicações de segunda dose dos imunizantes. Além disso, 471.623 pessoas foram imunizadas com a dose única da Janssen.

Confira os lotes entregues em Minas Gerais