Penúltima semana de agosto terá temperaturas acima dos 30°C em Minas

Sol predomina em Belo Horizonte nesta segunda (23/8) (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) O céu claro deve predominar na maior parte de Minas, elevando as temperaturas e podendo fazer com que, em BH e na Região Metropolitana, os termômetros ultrapassem os 30°C até o fim de semana. De acordo com a meteorologia, não há previsão de chuvas nesta segunda-feira (23/8), e o tempo seco e quente permanece estável pelos próximos dias.









Além disso, na Zona da Mata, Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha, o céu fica parcialmente nublado, sem possibilidade de chuvas.



A temperatura mínima no Estado foi registrada no Sul de Minas, em Monte Verde, com 5°C, e a máxima será no Triângulo Mineiro, alcançando os 36°C.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Daniel Seabra