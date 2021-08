Sol e calor: veja como fica o clima em Belo Horizonte neste sábado (21/8)

Belo Horizonte registra baixa umidade até este domingo (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

para este sábado (21/8) em Belo Horizonte é de dia de, com poucas nuvens, com temperaturas variando entre a mínima de 13º e a máxima de 29º. Segundo o Climatempo, nãona cidade.O clima repete o que aconteceu nessa sexta-feira (20/8) - ona capital e região persiste durante o fim de semana, com expectativa de calor e tempo seco.A temperatura média para este sábado e domingo em BH e arredores deve se aproximar dos 27º, com umidade relativa do ar batendo em 30%. A baixa umidade deve seguir até este domingo, e, no início da semana, a previsão é de que as temperaturas subam progressivamente a partir de terça (24/8) até sexta-feira (27/8).Em outras partes de Minas Gerais, a baixa umidade é considerada em nível crítico, abaixo dos 30%.Para o fim de semana no estado, a mínima esperada no Sul está em 7º, com máxima no Triângulo Mineiro em 35º. Chuva mesmo em BH, deve acontecer só a partir da outra semana.