Malacacheta vai antecipar 2ª dose de vacina para profissionais da Educação

Cidade vai adiantar 2ª dose para todos os profissionais da educação para retomar atividades presenciais (foto: Prefeitura de Malacacheta/Divulgação) A prefeitura de Malacacheta, no Vale do Jequtinhonha, vai começar a aplicar na semana que vem a 2ª dose da vacina contra a COVID-19 em profissionais da Educação de escolas públicas e privadas.

Apesar do prazo inicial para o complemento da imunização ser em setembro, a cidade conseguiu autorização para adiantar a segunda dose da vacina da AstraZeneca após uma reunião com a promotoria de Justiça de Minas Gerais e Sindicato dos Servidores Municipais de Malacacheta, Setubinha e Franciscópolis (Sindmasf).

Desde segunda-feira (16/8), as atividades foram retomadas no sistema híbrido, mas com pouca adesão presencial, até por causa da discussão sobre a aplicação da segunda dose nos profissionais.

Dados do Vacinômetro, do governo estadual, consultados nesta sexta-feira (20/8) pelo Estado de Minas, apontam que 380 profissionais tomaram a primeira dose da vacina contra COVID-19. Apenas um já está com o ciclo de imunização completo -- por isso a pressa da administração em querer adiantar o processo.

O adiantamento da segunda dose, aliás, é permitido pelas fabricantes da AstraZeneca e Pfizer.

Malacacheta tem 1.477 casos confirmados de COVID-19, com 31 mortes.