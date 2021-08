Por segurança, Betim antecipa 2ª dose da vacina contra COVID na Educação

O retorno presencial das aulas se mantém a partir de 9 de agosto, em Betim. Profissionais da Educação receberão o adiantamento da segunda dose da vacina contra a COVID-19 (foto: Anselmo UBL/Divulgação)

A partir desta quinta-feira (5/8), Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), adiantará a aplicação da segunda dose da vacina contra a COVID-19 para os trabalhadores da Educação no município, visando um retorno das aulas presenciais mais seguro, a. A antecipação será para os profissionais que receberam a vacina AstraZeneca e não traz prejuízos ao ciclo de imunização das pessoas. A data para o retorno das atividades nas escolas se mantém a partir de 9 de agosto e a greve dos profissionais terá que ser encerrada em Betim, segundo decisão da Justiça.





Segundo a bula do imunizante, a segunda dose pode ser administrada entre quatro e 12 semanas após a primeira. A Secretaria Municipal da Educação (Semed) organizará os profissionais por unidade escolar.



De acordo com o cronograma, os profissionais da Educação de Betim começaram a receber a imunização contra a COVID-19 em 10 de junho. Dessa forma, a aplicação da segunda dose será a partir da nona semana.



A antecipação da segunda dose para trabalhadores da Educação foi autorizada pelo Ministério da Saúde e, também, pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), obedecendo aos protocolos técnicos e a critérios do município.



As unidades escolares serão orientadas pela Semed sobre data e local de vacinação dos profissionais. Para evitar aglomerações, a vacinação ocorrerá em três unidades: na sede da Secretaria de Educação, nno Betim Shopping e no anexo do Cerest.



Os profissionais recém-chegados à rede municipal de ensino darão início ao processo de vacinação nesta semana. A partir desta sexta-feira (6/8), estes profissionais serão imunizados contra a COVID-19 no Cerest e na sede da Secretaria da Educação.



Justiça determina que profissionais da Educação de Betim retornem às atividades presenciais



Diante do anúncio de greve sanitária, oficializado pelo Sindicato Único dos Trabalhadores da Educação (SindUte), o município entrou com uma ação ordinária de pedido de tutela de urgência na última segunda-feira (2/8), solicitando o retorno dos profissionais da Educação ao trabalho presencial. O argumento usado pela prefeitura de Betim foi que a categoria foi imunizada, parte dela com vacina de dose única, da Janssen, e outra parte com AstraZeneca, grupo que tomará a segunda dose a partir desta quinta-feira (5/8).



Em decisão, proferida nesta quarta-feira (4/8), a desembargadora Teresa Cristina da Cunha Peixoto, deferiu o pedido da administração, determinando a suspensão imediata da greve dos trabalhadores da Educação, "com o retorno imediato dos professores e demais servidores da educação ao trabalho presencial, na forma especificada pela Prefeitura de Betim, garantindo a carga horária designada pela Prefeitura em cada escola, sob pena de multa diária de cinquenta mil reais".



Segundo a Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Betim, as datas para o retorno das atividades presenciais se mantêm. Os alunos da educação infantil, especificamente da pré-escola (4 e 5 anos), voltam no dia 9 de agosto, enquanto os demais (0 a 3 anos) retornam no dia 16 de agosto.



Já os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental e os da Educação de Jovens e Adultos retornam às aulas presenciais no dia 9 de agosto. Os matriculados no 1º ao 6º ano voltam ao ensino presencial no dia 16 de agosto.