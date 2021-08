Betim vacina pessoas de 36 a 38 anos contra a COVID-19 a partir de quinta

A imunização ocorrerá nas 36 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Betim, das 9h às 17h (foto: Anselmo UBL/Divulgação)

O público geral de 36 a 38 anos começará a ser vacinado contra a COVID-19 ainda esta semana em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Além disso, as gestantes e puérperas que tomaram AstraZeneca poderão completar a imunização com a segunda dose de outro fabricante.







A chamada por idade será dividida por dias, conforme o seguinte cronograma: nesta quinta-feira (5/8) serão as pessoas com 38 anos, na sexta-feira (6/8) com 37 anos e na segunda-feira (9/8), será a vez das pessoas com 36 anos.



A imunização ocorrerá nas 36 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Betim, das 9h às 17h. No ato da imunização, é necessário apresentar um documento de identidade com foto, o cartão SUS, o cartão de vacinação e um comprovante de endereço.



Além da ampliação por idade, as gestantes e puérperas que se vacinaram com a AstraZeneca receberão, em Betim, a segunda dose de outro imunizante. O Ministério da Saúde mudou, na última quinta-feira (29/7), a recomendação para a vacinação das gestantes e puérperas (mulheres com até 45 dias de parto) que receberam a primeira dose da vacina AstraZeneca. A partir de agora, essas mulheres poderão receber a segunda dose de outro imunizante.



Dessa forma, para completar o ciclo de imunização, elas poderão procurar a Unidade Básica de Saúde de sua referência, na data que está no cartão de vacina ou, caso o prazo para a segunda dose já esteja vencido, nos próximos dias, para receber a segunda dose da Pfizer ou da Coronavac.



Cronograma de vacinação em Betim:



População em geral

Quinta-feira (5/8) - 38 anos

Sexta-feira (6/8) - 37 anos

Segunda-feira (9/8) - 36 anos

Horário: 9h às 17h

Locais: nas 36 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município



Dose 2 - gestantes que receberam a primeira dose da Astrazeneca

Dia: na data aprazada no cartão de vacinas (receberão Coronavac ou Pfizer)

Horário: 9h às 17h

Locais: nas 36 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município