Betim autoriza atividades de entretenimento e amplia horário do comércio

, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), flexibilizou serviços não essenciais, incluindo atividades ligadas ao entretenimento. Conforme o decreto nº 42.849, publicado em edição especial do Órgão Oficial do município, cinemas, teatros, museus, salões de festas e parques de diversão ganham autorização para funcionar.



O comércio também terá o horário de funcionamento estendido. Bares e restaurantes podem ficar abertos das 10h às 23h30, com a possibilidade de shows, desde que não ocorra venda de ingressos. Até então, o horário estava limitado às 22h.



O comércio não essencial, que até então podia abrir as portas das 9h30 às 17h30, teve o horário de funcionamento ampliado para mais 30 minutos, das 9h às 17h30.

Leia mais sobre a COVID-19

Confira outras informações relevantes sobre a pandemia provocada pelo vírus Sars-CoV-2 no Brasil e no mundo. Textos, infográficos e vídeos falam sobre sintomas, prevenção, pesquisa e vacinação.



A adoção das novas normas de flexibilização pela prefeitura de Betim levou em conta os dados referentes àna cidade, como a redução do número de contaminações, a queda de 40% no número de óbitos nos meses de maio e junho em decorrência da doença, a diminuição de 26,5% de internações no Cecovid-4, também nos meses de maio e junho. Além dos dados do vacinômetro do município, que apontam mais de 245.391 doses de vacinas contra a COVID-19 aplicadas.