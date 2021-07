Betim vacina pessoas de 39 anos nesta sexta-feira (30/7)

Prefeitura convoca pessoas de 39 anos para a vacinação contra a COVID-19 em Betim (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).



A ansiedade é para não perder tempo e se vacinar logo contra a COVID-19. Chegou a vez dela e dos demais moradores betinenses dessa faixa etária.



LEIA TAMBÉM: Posso beber depois de vacinar? Especialista esclarece sua dúvida A consultora ambiental Frantsesca de Paula Ferreira, de 39 anos, conhecida como “Fran”, disse que vai pular da cama mais cedo nesta sexta-feira (30/7) para ir o quanto antes à Unidade Básica de Saúde (UBS) do Bairro Angola, em, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).A ansiedade é para não perder tempo e se vacinar logo contra a. Chegou a vez dela e dos demais moradores betinenses dessa faixa etária.



A expectativa é que mais de cinco mil moradores sejam imunizados. A vacinação ocorrerá nas 36 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), das 10h às 17h.



Fran contou que estava monitorando todos os dias a chamada da prefeitura e a alegria de se vacinar se mistura a um outro sentimento, de pesar, pois o primo, de 33 anos, não teve a mesma oportunidade e está desde o início desta semana intubado devido à complicações do novo coronavírus.

Ela reforça a importância da imunização nesta pandemia. “Se a vacina tivesse chegado mais rápido, se ele tivesse sido vacinado, ele não estaria nessa situação. Ele não tem nenhuma comorbidade, ele não fuma, mas, infelizmente, precisou ser intubado. É importante todos se vacinarem”. Fran contou que estava monitorando todos os dias a chamada da prefeitura e a alegria de se vacinar se mistura a um outro sentimento, de pesar, pois o primo, de 33 anos, não teve a mesma oportunidade e está desde o início desta semana intubado devido à complicações do novoEla reforça a importância danesta pandemia. “Se a vacina tivesse chegado mais rápido, se ele tivesse sido vacinado, ele não estaria nessa situação. Ele não tem nenhuma comorbidade, ele não fuma, mas, infelizmente, precisou ser intubado. É importante todos se vacinarem”.



A prefeitura aguarda a chegada de novos lotes de imunizantes para avançar a vacinação para outras faixas etárias.



O público de 39 anos pode se dirigir à UBS de sua referência e apresentar um documento de identidade com foto, o Cartão SUS, o cartão de vacinação e um comprovante de endereço.



Quem tomou a vacina contra a gripe nos últimos dias deve respeitar o intervalo mínimo de 14 dias para receber a dose contra a COVID-19.



Paralelamente, segue, também, a aplicação da primeira dose aos trabalhadores industriais. A imunização da categoria está sendo realizada de forma gradativa e os profissionais devem aguardar o comunicado da empresa com os detalhes de dia, horário e local em que eles receberão a vacina.



Para este público não é necessário comprovar residência na cidade, mas vínculo empregatício com a empresa situada em Betim.



Além disso, a aplicação da segunda dose também segue no calendário desta semana. De acordo com o cronograma, nos próximos dias, recebem a segunda dose pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente e profissionais das forças de segurança e salvamento.



Para receber a dose 2, o cidadão deverá se dirigir ao mesmo local onde recebeu a primeira, portando o cartão de vacina com a comprovação da primeira dose e um documento de identidade com foto.

Cronograma da vacinação contra a COVID-19 em Betim



População em geral - pessoas com 39 anos:

Sexta-feira (30/7)

Local: 36 Unidades Básicas de Saúde

Horário: das 10h às 17h



Trabalhadores industriais:

Conforme agendamento realizado pela secretaria municipal de Saúde com as empresas. Trabalhador receberá comunicado