Acabou o mistério! Vaca Anastácia é encontrada após uma semana de buscas

Final feliz para a vaquinha Anastácia e sua tutora, Mariana Dias. Após uma semana de buscas, a vaca de estimação foi encontrada cerca de 95 quilômetros do local onde desapareceu, em Ribeirão das Neves, na Região Metroplitana de Belo Horizonte.

Mariana recebeu uma mensagem pelas redes sociais sobre o paradeiro de Anastácia. No momento, a tutora tenta viabilizar um transporte para trazer a vaquinha de volta para casa."Meu sentimento é de alívio de saber ela está bem. Nosso maior medo era de que ela tivesse sido abatida", compartilha Mariana, que no momento está a caminho do haras onde a novilha está temporariamente.