Vídeo: idosa internada há dois meses recebe visita de cadela de estimação

A cadela foi colocada na cama da tutora. A paciente comemorou (foto: Reprodução/internet )

Idosa internada há dois meses recebe visita de cadela de estimação



Veja vídeo: pic.twitter.com/dcnpjnen9Q %u2014 Estado de Minas (@em_com) March 24, 2021

Uma idosa deinternada há dois meses em um hospital defoi surpreendida ao receber a visita de Marula, sua cachorrinha.A equipe do Hospital São Lucas, da PUC-RS, filmou a reação emocionante da paciente e divulgou o vídeo nas redes sociais no último sábado (20/3).De acordo com a unidade de saúde, o nome da paciente ée ela está internada há 67 dias apósde"Deitada no leito e longe de quem mais ama, hoje ela teve uma surpresa organizada com muito carinho pelo nosso time: depois de dois meses, essa querida paciente pode ver novamente sua amada catiora (sic*) Marula", informou o hospital.