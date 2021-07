Campanha do agasalho quer aquecer os animais de rua em Betim

Frio intenso intensifica campanha para arrecadação de agasalhos, roupinhas e casinhas para animais de rua (foto: Sepa/Divulgação) Betim, uma campanha de arrecadação de roupinhas, agasalhos e casinhas pretende esquentar cães e gatos que vivem em abandono. Uma onda de frio intenso chegou a Minas Gerais na madrugada desta quarta-feira (28/7) e a previsão é de que os termômetros cheguem a temperaturas abaixo de 10ºC durante as madrugadas em Belo Horizonte e Região Metropolitana. Assim como para as pessoas, essas temperaturas também fazem mal aos animais. Em, umade roupinhas,e casinhas pretende esquentarque vivem em abandono.

Os interessados em contribuir podem entrar em contato pelo telefone (31) 3531-3660. Os itens doados estão sendo recolhidos no Parque de Exposições David Gonçalves Lara, no Bairro Angola, em Betim.



Segundo o médico veterinário Cândido Barreto, o inverno pode trazer algumas complicações de saúde aos pets como doenças articulares e do trato respiratório como pneumonias, complexo de tosse de canis e, no caso dos felinos, a rinotraquite.



O veterinário explica que, apesar de cães e gatos terem proteção térmica dos pelos, nem todos possui o mesmo tipo de pelame. “Os pelos lanosos favorecem maior proteção, pois são mais densos. Os animais de pelos curtos têm menor proteção térmica. Os mais afetados pelo O veterinário explica que, apesar de cães e gatos terem proteção térmica dos pelos, nem todos possui o mesmo tipo de pelame. “Os pelos lanosos favorecem maior proteção, pois são mais densos. Os animais de pelos curtos têm menor proteção térmica. Os mais afetados pelo frio são os filhotes e recém-nascido, pois não possuem ainda adequada regulação térmica e, assim, podem desenvolver hiportemia e caminharem para o óbito”, pontua Barreto.





Mesmo os animais mais velhos podem sofrer consequências de enfrentar o frio sem uma devida proteção, principalmente os que vivem nas ruas. “No frio a sensação de dor articular aumenta, sobretudo nos pets com artrose. Nos pets de rua, normalmente debilitados por falta de alimentação e assistência adequada de veterinário, podem ter sua imunidade comprometida e, por consequência, aflorar pneumonias, bronquites, hemoparasitoses, dermatites, entre outras doenças, explica o veterinário.





"O frio mata”, ressalta.



Atendimento de urgência e abrigo a pets abandonados





A Sepa foi criada para cuidar especialmente de animais de rua. O órgão ligado à prefeitura de Betim divulgou um balanço de atuação nos dois anos de trabalho. Foram realizadas, neste período:

mais de 7 mil castrações de cães e gatos

cerca de 1.300 resgates de animais de rua

3.555 atendimentos veterinários para pets criados pela população de baixa renda

mais de 450 animais adotados em eventos de adoção responsável



A cidade possui entre 15 mil a 20 mil animais nas ruas que, segundo a superintendência, são recolhidos e encaminhados à Casa de Passagem, onde são tratados quando doentes, castrados e, se não são adotados, voltam para as ruas. Nos primeiros seis meses deste ano, 532 cães e gatos foram recolhidos e levados à estrutura montada no parque de exposições de Betim.





A superintendência trabalha com uma rede de apoio do poder público, entidades do terceiro setor, protetores de animais voluntários e estagiários do curso de medicina veterinária de diversas universidades. A Sepa possui serviço de castrações, de atendimento clínico veterinário, de resgate e de tratamento de animais de rua.





A superintendência também recebe denúncias de maus tratos, que podem ser feitas via WhatsApp (31) 99830-2954 - basta enviar informações e fotos. Neste ano, 130 denúncias já foram recebidas.