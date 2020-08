Onda de frio intenso será sentida em Minas a partir desta quinta

Geadas no Sul de Minas nessa semana (foto ilustrativa) (foto: Reprodução/Jornal das Gerais)

polar que vem quedas nas temperaturas começarão a ser registradas a partir da noite desta quinta (20), sobretudo no Sul, e ganharão intensidade no final de semana. A massa de arque vem avançando pelo Sul do Brasil - e poderá provocar até neve por lá - surtirá efeito por todo o Brasil nos próximos dias. Em Minas, asnas temperaturas começarão a ser registradas a partir da noite desta quinta (20), sobretudo no Sul, e ganharão intensidade no final de semana.









A previsão para o final de semana é de temperaturas abaixo dos 20°C na capital. "Aqui em BH a mínima deve ficar em torno dos 12°C e a máxima em torno dos 18°C entre sexta e domingo. No Sul, a previsão é de mínima de 4°C", completa Azevedo. Já nas regiões ao norte do estado, as temperaturas começarão a cair a partir de sábado (22). A tendência é a volta das altas nos termômetros em todo o estado a partir de segunda (24).





A massa de ar polar chega a Minas Gerais trazendo, também, possibilidade de chuvas isoladas. "Há chances de chuvas principalmente no Sul e na Zona da Mata, mas também na região Metropolitana. Isso também em virtude de uma frente fria vinda do oceano que coincidirá com a chegada da massa de ar polar", detalha o meteorologista.





A queda de temperaturas chega depois de uma semana de sensação de calor intenso em pleno inverno. Nos últimos dias, os termômetros chegaram próximo à casa dos 30°C na capital mineira. Para esta quarta (19), inclusive, a mínima em BH foi de 15°C e a máxima será de 30°C.





A massa de ar polar provocará queda nas temperaturas a partir de sexta-feira de Norte a Sul do país. Além de Minas Gerais, a tendência é de impactos em São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Sul de Goiás e até mesmo em pontos de Rondônia, Acre e no Sul do Amazonas.