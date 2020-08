Parece que nevou: chuva de granizo cobre estradas e plantações do Sul de Minas; veja fotos

Magson Gomes/ Portal Terra do Mandu

Magson Gomes/ Portal Terra do Mandu

Moradores do Sul de Minas param para observar a quantidade de gelo que caiu nesta manhã na região (foto: reprodução Jornal das Gerais) chuva de granizo impressionou produtores rurais e moradores de algumas cidades do Sul de Minas, na manhã desta terça-feira (18). Era por volta das 6h quando começou uma pancada de chuva, que veio acompanhada de ventos fortes e pedras de gelo. Umaimpressionou produtores rurais e moradores de algumas cidades do, na manhã desta terça-feira (18). Era por volta das 6h quando começou uma pancada de chuva, que veio acompanhada de ventos fortes e pedras de gelo.

O fenômeno foi registrado nos municípios de Caldas, Ibitiúra de Minas, Santa Rita de Caldas, na região de Andradas. Os moradores registraram em vídeos e fotos como ficaram estradas e plantações após o fim da tempestade. Tudo estava coberto. “Parece que caiu neve” comentou um morador ao registrar as imagens.









Instabilidade na região

A pancada de chuva com granizo foi provocada pela formação de uma área de instabilidade sobre o Sul de Minas desde ontem (17). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, uma frente ria está estacionada sobre o litoral paulista, provocando essa instabilidade no extremo Sul de Minas.





Segundo a meteorologista do INMET, Anete Fernandes, o fenômeno a tempestade de granizo acontece após um longo período sem chuva e de tempo seco. "São formadas nuvens altas, de desenvolvimento vertical, as chamadas cumunimbus, que vêm carregadas com raios, ventos e gelo", explica Anete.