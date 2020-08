COVID-19: Pouso Alegre lidera o número de infectados no Sul de Minas

Em Pouso Alegre, a taxa de isolamento social está abaixo de 40%. (foto: Terra do Mandu)

Pouso Alegre é a cidade com mais infectados pela COVID-19 no Sul de Minas. De acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), divulgados nesta segunda-feira (17), o município tem 1.380 casos confirmados.

Nos últimos 30 dias, o município registrou um aumento de 136% nos casos, somando 797 novos casos. Até o momento, Pouso Alegre tem 22 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus, o que representa 1,58% de taxa de letalidade. Em agosto, foram registradas seis mortes em decorrência da pandemia. Os dois últimos óbitos registrados pela prefeitura ainda não constam no boletim do estado.

A última análise semanal, divulgada pela prefeitura, mostra que o Centro concentra o maior número de casos de COVID-19. Porém, todas as regiões da cidade registraram aumento de contaminados.





O número de recuperados do vírus em Pouso Alegre chegou a 1.120, o que representa 82,35% do total de pacientes.





Comércio funcionando

Mesmo com o aumento no número de casos, os serviços não essenciais da cidade estão funcionando desde 28 de abril. Com a flexibilização do decreto da prefeitura, bares, restaurantes e academias puderam reabrir as portas seguindo orientações e medidas de segurança.





Desde o final de abril, bares, restaurantes e academias estão funcionando na cidade (foto: Prefeitura de Pouso Alegre/Divulgação ) grupo de risco e os ambulantes na cidade. Com a nova deliberação, assinada em decreto em 9 de julho, ficou determinado o isolamento desse grupo, que inclui pessoas acima de 60 anos, com doenças respiratórias crônicas e gestantes. A última medida para conter a disseminação do vírus, tomada pelo prefeito Rafael Simões (DEM), foi a determinação do isolamento de pessoas doe os ambulantes na cidade. Com a nova deliberação, assinada em decreto em 9 de julho, ficou determinado o isolamento desse grupo, que inclui pessoas acima de 60 anos, com doenças respiratórias crônicas e gestantes.





Esse último decreto também estabeleceu limite de horário para o funcionamento de bares e restaurantes. Segundo a prefeitura, a Vigilância Sanitária Municipal interditou mais de 30 locais que desrespeitaram as regras de funcionamento.





A reportagem procurou a Prefeitura de Pouso Alegre para saber se alguma nova medida será tomada para conter o avanço do coronavírus na cidade. A Assessoria de Comunicação nos informou que, até o momento, a orientação é seguir as regras do último decreto.

