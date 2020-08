COVID-19: 15 pacientes são isolados após consulta com médico infectado

Cidade permanece fechada para turistas (foto: Prefeitura de São Thomé das Letras/Divulgação)

Pacientes e profissionais da saúde que tiveram contato cominfectado pela COVID-19 estão em isolamento domiciliar, em, no Sul de Minas. De acordo com a prefeitura, 15 pacientes e duas técnicas de enfermagem seguem sem. “Esses pacientes passaram por consulta de rotina na última quarta-feira (12)”, disse Ângelo Roberto Maciel, secretário municipal de saúde.

O secretário explica que o médico não reside no município. “O médico atende uma vez por semana na cidade. Ele informou a confirmação do exame na última sexta-feira (14). Em seguida, a Secretaria Municipal de Saúde entrou em contato com todos os pacientes. O caso dele não entra no boletim do município”, afirma secretário.

Fechada para o turismo



São Thomé das Letras tem pouco mais de 6 mil habitantes e segue fechada para turistas desde o dia 17 de março. Após a repercussão do caso, a prefeitura divulgou uma nota nas redes sociais para tranquilizar a população. “Vamos manter a calma e a união. Acreditar que ainda não chegou a nossa vez. Caso haja confirmação de algum caso no município, um boletim será publicado imediatamente”, diz trecho da nota da prefeitura.



Ainda de acordo com o secretário de Saúde, os testes serão feitos em pacientes que apresentarem algum sintoma do novo coronavírus. “Vamos aguardar o prazo de sete dias após o contato. Se não apresentarem sintomas, por medida de segurança, eles devem respeitar a quarentena de 14 dias”, finalizou.

Segundo a Secretária Estadual de Saúde, além de São Thomé das Letras, outras quatro cidades no Sul de Minas não apresentaram casos confirmados de COVID-19. São elas: Alagoa, Dom Viçoso, Fama e Liberdade.