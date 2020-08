Massa de ar polar pode provocar neve no Sul do Brasil e derrubar temperaturas em BH nos próximos dias

Neve em São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul, em 2013 (foto: Divulgação/Prefeitura de São José dos Ausentes) polar que vem avançando em direção ao Sul do Brasil poderá provocar mudanças bruscas no tempo em diversos pontos do país. Para os próximos dias, a previsão é até de neve nas serras gaúchas e catarinense e de queda nas temperaturas em Minas - inclusive na capital. Uma massa de arque vem avançando em direção ao Sul do Brasil poderá provocar mudanças bruscas no tempo em diversos pontos do país. Para os próximos dias, a previsão é até denas serras gaúchas e catarinense e de queda nas temperaturas em Minas - inclusive na capital.





O meteorologista Mamedes Luiz Melo, do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), explica que a massa de ar polar começará a ganhar força a partir desta quarta (19). "O pessoal no Sul já está começando a sentir os ares dela, mas ela chega mesmo a partir de amanhã e ganhará mais intensidade entre quinta e sexta-feira, quando há chances de neve", esclarece.





A massa de ar polar terá grandes impactos em todo o Brasil, com efeitos até na região Norte do país. "Essa massa de ar polar é muito intensa e criará uma região de alta pressão que se espalhará pelo continente, chegando ao Sudeste, ao Centro-Oeste e até ao sul da Região Norte, onde chamam esse fenômeno de friagem", detalha.





Massas de ar polar dessa natureza são normais para essa época do ano, mas a intensidade dessa é excepcional. "Comumente essas massas de ar polar se deslocam pelo oceano, enquanto o centro dessa está bem no continente, no norte da Argentina e chegando no Sul do Brasil. Provavelmente será a mais forte do ano", conta.





A previsão é de temperaturas próximas e até abaixo dos 0°C nos estados do Sul e em regiões mais altas de São Paulo.





BH e Minas





A previsão é de que a massa de ar polar comece a atuar no Sul de Minas e na Zona da Mata a partir de quinta-feira (20) e avance pelo estado na sexta (21). Vale ressaltar que a forte chuva de granizo registrada no Sul de Minas na manhã desta terça (18) não têm relação com essa nova massa de ar polar.





Para a capital, a previsão é de maior sensação de frio a partir de quinta-feira (20), com mínimas próximas aos 10°C, com intensificação na sexta (21). As temperaturas devem voltar a subir no sábado (22).





*Estagiário sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira