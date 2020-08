Onda de frio intenso: temperatura em BH pode chegar a 12°C neste fim de semana

Previsão é de tempo nublado e muito frio no fim de semana em BH (foto: Juarez Rodrigues/EM/DA.Press) Belo Horizonte nesta quinta-feira (20), a massa de ar frio que chega ao Brasil promete derrubar os termômetros de BH nos próximos dias. O fim de semana na capital mineira será de frio intenso, com mínimas que devem chegar a 12°C e possibilidade de chuva. Apesar das altas temperaturas registradas emnesta quinta-feira (20), aque chega ao Brasil promete derrubar os termômetros de BH nos próximos dias. O fim de semana na capital mineira será de frio intenso, com mínimas que devem chegar ae possibilidade de chuva.









No domingo (23), a temperatura mínima também deve ficar em torno dos 12°C na capital, com máxima prevista para 18°C.





De acordo com o Inmet, há possibilidade de chuva durante todo o fim de semana. A previsão é de céu nublado.





Para esta sexta-feira (21), a previsão é de temperaturas entre 18°C e 25°C. Não há previsão de chuva, segundo o Inmet.





Com o deslocamento da massa de ar polar, a temperatura máxima deve subir na próxima segunda-feira (24), com previsão em torno dos 22 °C, mas a mínima continua baixa.





Massa de ar frio:

A massa de ar polar que vem avançando pelo Sul do Brasil - e poderá provocar até neve por lá - surtirá efeito por todo o Brasil nos próximos dias. Em Minas, as quedas nas temperaturas começarão a ser registradas nos próximos dias, sobretudo no Sul, e ganharão intensidade no final de semana.





A massa de ar polar provocará queda nas temperaturas a partir de sexta-feira de Norte a Sul do país. Além de Minas Gerais, a tendência é de impactos em São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Sul de Goiás e até mesmo em pontos de Rondônia, Acre e no Sul do Amazonas





* Estagiários sob supervisão da editora Liliane Corrêa