Após dias de frio intenso, semana será de elevação nas temperaturas em BH e em Minas

Início da manhã no Centro da capital (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press)





"Há uma perspectiva de aumento gradual das temperaturas mínimas, principalmente a partir da próxima quinta-feira", explica Anete Fernandes, meteorologista do 5º Distrito do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).





A previsão é de céu claro a parcialmente nublado ao longo de todo o dia na capital, mas sem chance de chuva. Como consequência, o tempo seco também dá uma trégua e a umidade relativa do ar pode chegar na casa dos 90%.





Fim das geadas 'intermináveis'





continuará frio. Após quase oito dias seguidos de registros de geadas , a previsão para a região da Serra da Mantiqueira é também de elevação gradual da temperatura e de fim dessas precipitações. Apesar disso, o tempofrio.





A mínima no Sul de Minas nesta segunda-feira foi de 2,7°C, em Caldas, e 3°C, em Monte Verde - ainda com geadas. Apesar de ainda baixas, são índices superiores aos registrados na última semana, quando chegaram a constatar 0°C.





O tempo ainda fica seco no Sul de Minas, no Triângulo, no Norte e no Noroeste. Há chances de chuviscos isolados nos vales do Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri. A máxima no estado nessa segunda será de 33°C.





*Estagiário sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira

Após dias seguidos de frio intenso , as temperaturas "congelantes" devem dar uma trégua em BH e em pontos de Minas Gerais ao longo da semana. O aumento da nebulosidade será o responsável pela maior sensação de calor, pois permitirá mais absorção dos raios solares. Ana capital nesta segunda-feira (10) foi de 14,1°C e adeve chegar aos 26°C.