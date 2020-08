Fortes rajadas de vento provocam sensação térmica de -1ºC em BH

Manhã de céu claro na Praça Sete, coração da capital (foto: Edésio Costa/EM/D.A. Press)

As temperaturas mínimas estão até subindo, mas as fortes rajadas de vento vêm sendo as responsáveis pelos seguidos dias de frio intenso na capital mineira. Na ínicio da manhã desta quinta-feira, a mínima foi de 9,9°C, superior aos registros do ínicio da semana, mas os ventos de até 36km/h fizeram com que a sensação térmica atingisse -1°C.









As fortes rajadas de vento são comuns no inverno. "A gente tem ventos intensos nessa época do ano principalmente pela falta de nuvens. Há um predomínio do sistema de alta pressão que intensifica as rajadas, principalmente à noite. Além de, claro, porque a radiação solar é menos intensa", esclarece Cleber Souza, meteorologista do 5º Distrito do Instituto Nacional de Meteorologia(Inmet).





A previsão para esta quinta-feira é de céu claro com poucas nuvens na capital. A máxima não deve ultrapassar os 24°C. O tempo deve seguir praticamente estável, sem grandes mudanças, nos próximos dias.





Geadas contínuas no Sul de Minas





Em Monte Verde, no Sul de Minas, o frio próximo a 0°C vem se tornando rotina. Nesta quinta, a mínima foi de 0,4°C, com registro de geadas.





As geadas também estão sendo recorrentes na região ao longo da semana, e a tendência é que continue. "Tivemos geadas por lá desde segunda, todos os dias. Pelo menos até amanhã deve continuar tendo, com chances de prolongar até o final de semana", explica Souza.





Nas demais regiões do estado, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado. A exceção é a faixa leste, nos vales do Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri, onde há maior nebulosidade e chance de chuvas isoladas. A máxima em Minas hoje é de 30°C, no Norte do estado.



*Estagiário sob supervisão da subeditora Jociane Morais