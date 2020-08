Coronavírus: Minas chega a 142 mil casos e 3.304 mortes

(foto: Leandro Couri/EM/DA PRESS)





Minas registra, pelo terceiro dia consecutivo, número de mortes pela COVID-19 acima de 100, em 24 horas. De acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saude, divulgado nesta quinta (6), foram confirmados 109 mortes, totalizando 3.304 em todo o Estado.

Apesar de serem os números mais altos registrados em um dia em Minas, o secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, pontua que as mortes não representam o pico da curva da doença no Estado. De acordo com ele, as estatísticas indicam que o Estado está em um platô, quando há a elevação no número de casos e mortes, mas com a estabilidade em um patamar por alguns dias.

O secretário alega também que o acréscimo no número de mortes se deve a diferença entre o dia de ocorrência da morte e o registro oficial pela SES. Nesta semana, a secretaria anunciou alteração na metodologia de notificação para que reduza o prazo de dez para três dias para que as prefeituras façam a comunicação. Os óbitos passaram a ser registrados no Sistema de Informação de Vigilância da Gripe (Sivep Gripe), plataforma do Sistema Único de Saúde (SUS).