Abrasel entra na Justiça pela 2ª vez por reabertura de bares e restaurantes em BH

Intenção da Abrasel é que bares e restaurantes possam reabrir junto com outros estabelecimentos autorizados pela PBH (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press) Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Minas Gerais (Abrasel) entrou na Justiça na manhã desta quinta-feira (6) para que estabelecimentos do setor possam reabrir as portas junto com outros segmentos, que foram entrou na Justiça na manhã desta quinta-feira (6) para que estabelecimentos do setor possam reabrir as portas junto com outros segmentos, que foram autorizados a retomar os negócios pela Prefeitura de Belo Horizonte a partir de hoje. É a segunda vez que a entidade busca meios jurídicos para que o comércio do ramo possa funcionar.





O presidente da Abrasel, Paulo Solmucci, já havia adiantado minutos depois da entrevista coletiva da prefeitura que anunciou a reabertura do comércio a partir desta quinta que iria acionar a Justiça para que bares e restaurantes pudessem abrir as portas. A expectativa é boa por parte da entidade.





No processo, a Abrasel alega que outras atividades com o mesmo potencial de risco ou maior tiveram seus alvarás de funcionamento liberados, como shoppings centers, galerias de loja, centros comerciais e salões de beleza. A entidade também sugeriu algumas medidas sanitárias para reabrir bares, restaurantes e lanchonetes. São elas:



Distanciamento mínimo de um metro entre as cadeiras ocupadas;

Distanciamento mínimo de dois metros entre as mesas;

Distanciamento mínimo de dois metros entre pessoas nas filas no momento da entrada do estabelecimento e do pagamento, fixando marcações no chão;

Distanciamento mínimo de um metro entre os colaboradores;

Disponibilização do álcool em gel 70% para os clientes, na entrada do estabelecimento e em pontos estratégicos;

Reforçar a higienização do piso e de superfícies;

Providenciar lixeiras com tampa e pedal;

Exigir o uso de máscaras aos colaboradores e aos clientes;

Permanência de até no máximo 1 hora dentro do estabelecimento;

Limitar a lotação do estabelecimento em no máximo 50% de sua capacidade. "Queremos abrir em datas separadas para bares e restaurantes. Estamos bastante otimistas que teremos êxito. (...) Queremos que a sociedade respeite o colega. Não acredito em ameaça. Os bares e restaurantes não vão lotar porque abriram", disse Solmucci.No processo, a Abrasel alega que outras atividades com o mesmo potencial de risco ou maior tiveram seus alvarás de funcionamento liberados, como shoppings centers, galerias de loja, centros comerciais e salões de beleza. A entidade também sugeriu algumas medidas sanitárias para reabrir bares, restaurantes e lanchonetes. São elas:





No dia 20 de julho, o juiz Wauner Batista Ferreira, vinculado ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), expediu uma decisão liminar em favor da Abrasel para que bares e restaurantes pudessem reabrir, estipulando uma multa de R$ 50 mil caso a prefeitura interferisse na retomada do setor. O magistrado também estabeleceu regras sanitárias no documento, como a proibição de consumir bebidas alcóolicas na imediação dos comércios do ramo.





consenso com a prefeitura. Para concluir sua decisão, o magistrado mencionou o anúncio de pandemia feito pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 11 de março e as decisões que foram tomadas no Brasil após essa data, incluindo os decretos do Governo de Minas e da Prefeitura de Belo Horizonte à respeito do combate ao novo coronavírus.



Assim como no processo anterior, o mandado de segurança pedido pela Abrasel tem como assunto a classificação de "abuso de poder". Dois dias depois, no entanto, o desembargador Gilson Soares Lemes, presidente do TJMG, derrubou a liminar favorável à Abrasel , recomendando que a entidade entrasse em umcom a prefeitura. Para concluir sua decisão, o magistrado mencionou o anúncio de pandemia feito pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 11 de março e as decisões que foram tomadas no Brasil após essa data, incluindo os decretos do Governo de Minas e da Prefeitura de Belo Horizonte à respeito do combate ao novo coronavírus.Assim como no processo anterior, o mandado de segurança pedido pela Abrasel tem como assunto a classificação de





Bares e restaurantes não estão contemplados nesta primeira fase de reabertura do comércio em Belo Horizonte. Estabelecimentos do tipo estão previstos para serem reabertos na segunda fase, que ainda não tem data para acontecer.





Veja o que será reaberto a partir desta quinta





Primeira semana da Fase 1 (de 6 a 8 de agosto):





• Todo o comércio varejista não contemplado na fase de controle: Estabelecimentos de rua, centros de comércio e galerias de lojas: quinta a sábado, entre 11h e 19h.

• Comércio atacadista da cadeia do comércio varejista da Fase 1 (incluindo vestuário): quinta a sábado, entre 11h e 19h.

• Cabeleireiros, manicures e pedicures: quinta a sábado, entre 11h e 20h.

• Shopping centers, centros de comércio e galerias de lojas: quinta a sábado, entre 12h e 20h. Praças de alimentação funcionarão somente por delivery ou retirada, sem consumo no local.

• Atividades no formato drive-in: sexta a domingo, de 14h às 23h.





Segunda semana em diante da Fase 1 (a partir de 12 de agosto):





• Todo o comércio varejista não contemplado na fase de controle: Estabelecimentos de rua, centros de comércio e galerias de lojas: quarta a sexta, entre 11h e 19h.

• Comércio atacadista da cadeia do comércio varejista da Fase 1 (incluindo vestuário): quarta a sexta, entre 11h e 19h.

• Cabeleireiros, manicures e pedicures: quinta a sábado, entre 11h e 20h.

• Shopping centers, centros de comércio e galerias de lojas: quarta a sexta, entre 12h e 20h. Praças de alimentação funcionarão somente por delivery ou retirada, sem consumo no local.

• Atividades no formato drive-in: sexta a domingo, das 14h às 23h.





