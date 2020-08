Kalil anuncia reabertura parcial do comércio a partir de quinta-feira

(foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)





O prefeitoanunciou,em entrevista coletiva, no início da tarde desta terça-feira, na sede da prefeitura, a reabertura parcial do comércio. "Primeiramente, gostaríamos de avisar à população de BH que vamos tomar medidas de abertura da cidade", disse o prefeito."É importante salientar que não há nenhum tipo de pressão que nos faça abrir a cidade, até porque, das três pesquisas diferentes que recebemos, a população de BH aprovou massivamente o fechamento da cidade", acrescentou o prefeito.

Ao lado de Kalil, participam da entrevista o secretário municipal de saúde, Jackson Machado Pinto, e os infectologistas Carlos Starling, Unaí Tupynambás e Estevão Urbano, integrantes do Comitê de Enfrentamento à COVID-19 na cidade.



Abrir na quinta-feira, segundo O prefeito, foi um jeito de ajudar os comerciantes para o Dia dos Pais. "Ficaremos fechados domingo, segunda e terça", disse.



"Essa abertura foi cuidadosamente estudada, meticulosamente estudada. E é feita do mesmo jeito do fechamento, na ciência, nos números. Por isso, esperamos que a população entenda que a pandemia não passou. Tenha responsabilidade. Vai depender dela o fechamento ou o aumento da reabertura da cidade", disse o prefeito.



O prefeito afirma que o ciência fechou e a ciência vai abrir. "Se a ciência mandar fechar de novo, vamos fechar de novo. Não é festa. Não tem que sair todo mundo pra rua ao mesmo tempo. O maior presente pra dar pro seu pai é ficar longe dele agora. Porque eles são do grupo de risco Quero agradecer porque se houve queda dos números é culpa de parte da população. A doença é mortal, assustadora", acrescentou.

Entenda



Depois de flexibilizar a quarentena e liberar o funcionamento de alguns setores do comércio varejista entre 25 de maio e 26 de junho, o prefeito voltou à "faze zero" – apenas os serviços essenciais poderiam funcionar. Na semana passada, ele se reuniu com lideranças do setor de comércio da capital, que pediram apoio durante o delicado momento da pandemia – com fechamento de postos de trabalho e empresas decretando falência.



Para flexibilizar a economia, a PBH leva em consideração três variáveis: índice de transmissão por infectado, a taxa de ocupação de leitos de UTI e também de enfermaria na rede pública. Em relação à transmissão, o município atingiu o patamar desejado pelas autoridades de saúde, com índice de 0,97 (nível verde, considerado ideal).



O plano de reabertura



Primeira semana da Fase 1 (de 6 a 8 de agosto):

• Todo o comércio varejista não contemplado na fase de controle: Estabelecimentos de rua, centros de comércio e galerias de lojas: quinta a sábado, entre 11h e 19h.

• Comércio atacadista da cadeia do comércio varejista da Fase 1 (incluindo vestuário): quinta a sábado, entre 11h e 19h.

• Cabeleireiros, manicures e pedicures: quinta a sábado, entre 11h e 20h.

• Shopping centers, centros de comércio e galerias de lojas: quinta a sábado, entre 12h e 20h. Praças de alimentação funcionarão somente por delivery ou retirada, sem consumo no local.

• Atividades no formato drive-in: sexta a domingo, de 14h às 23h.





Segunda semana em diante da Fase 1 (a partir de 12 de agosto):

• Todo o comércio varejista não contemplado na fase de controle: Estabelecimentos de rua, centros de comércio e galerias de lojas: quarta a sexta, entre 11h e 19h.

• Comércio atacadista da cadeia do comércio varejista da Fase 1 (incluindo vestuário): quarta a sexta, entre 11h e 19h.

• Cabeleireiros, manicures e pedicures: quinta a sábado, entre 11h e 20h.

• Shopping centers, centros de comércio e galerias de lojas: quarta a sexta, entre 12h e 20h. Praças de alimentação funcionarão somente por delivery ou retirada, sem consumo no local.

• Atividades no formato drive-in: sexta a domingo, das 14h às 23h.