Prefeitura de BH consegue derrubar liminar que permitia abertura de bares e restaurantes

Segundo análise do desembargador, Belo Horizonte “sequer parece ter atingido o pico de contaminações” pelo novo coronavírus, o que torna o contexto “ainda mais sensível”, por causa do risco de colapso do sistema de saúde.





“Daí a perduração do isolamento social, que, a despeito de acarretar diversos problemas, apresenta-se, infelizmente, no momento, como uma medida inafastável imposta por esta calamidade”, afirmou o presidente do TJMG.





No documento, a prefeitura reforçou ainda que a liminar derrubada causava “grande insegurança jurídica”, por destoar de diversas decisões do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) e do Supremo Tribunal Federal (STF), sendo certo que o momento exige “coerência e isonomia”.