Frio 'congelante' e geadas: temperaturas batem 1°C no Sul de Minas

O meteorologista Claudemir de Azevedo, do 5º Distrito do Inmet, explica que a tendência é de frio pelo menos até quinta-feira. "Uma massa de ar frio vem atuando sobre Minas Gerais e a previsão é que ela só perca força a partir de sexta-feira. Há, inclusive, chances de mais geadas no Sul de Minas", comenta.





A massa de ar frio vem na retaguarda de uma frente fria originada no Sul do Brasil, que atua atualmente no litoral do Sudeste. Em BH, a mínima fica em torno dos 10°C.

Os atípicos dias de calor intenso em plenoaparentemente deram uma trégua. A massa de ar frio que vem atuando sobre Minas Gerais vem provocandonas temperaturas, inclusive na capital . A madrugada desta segunda-feira (3) foi marcada por"congelante" e atéem pontos do Sul de Minas.