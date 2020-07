Teve até geada: temperatura fica abaixo de zero no Sul de Minas

que atua na região Sudeste do país fez com que adespencasse no Sul de Minas na madrugada desta quinta (2). Os termômetros chegaram a marcar temperaturas negativas eforam registradas.

"A tendência é que as temperaturas caiam ainda mais em quase todo o estado , mas principalmente no Sul, na Serra da Mantiqueira. Há possibilidade de geadas até o final de semana", explica Claudemir de Azevedo, metereologista do 5º Distrito do Inmet.