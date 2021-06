Onda polar que atinge o Brasil tem a maior anomalia de frio do mundo

(foto: Twitter/ reprodução )

As baixas temperaturas que atingem o Sul do Brasil e fizeram nevar em algumas regiões de Santa Catarina são o resultado de uma onda polar que traz a maior anomalia negativa de frio no mundo fora do polos, segundo o MetSul. De acordo com o Instituto, em nenhum outro lugar do planeta as temperaturas estão tão abaixo da média como na parte central da América do Sul. Asque atingem o Sul do Brasil e fizeram nevar em algumas regiões de Santa Catarina são o resultado de uma onda polar que traz a maior anomalia negativa deno mundo fora dosegundo o MetSul. De acordo com o Instituto, em nenhum outro lugar do planeta as temperaturas estão tão abaixo da média como na parte central da América do Sul.

As baixas temperaturas também atingem a Argentina, Uruguai e Paraguai. Nesta terça-feira (29/6), Bom Jardim da Serra registrou -7,5C°, a menor temperatura do ano no Brasil.