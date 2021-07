BH registra menor ocupação dos leitos de UTI para COVID-19 em todo o ano

Índice de ocupação de leitos de UTI voltados para COVID caiu para 55% (foto: Douglas Magno/AFP)



Belo Horizonte registrou a menor ocupação dos leitos de UTI para COVID-19 de todo o ano de 2021 nesta quinta (29/7). O índice mede 55%, informa o boletim epidemiológico e assistencial da prefeitura. No balanço anterior, marcava 57,7%.





Ainda assim, o indicador permanece no patamar de alerta da escala de risco, o intermediário. Esse é o quadro desde 25 de junho.

A situação continua mais grave nos hospitais da rede SUS, onde a ocupação é de 72,4%. Já nos hospitais suplementares, o dado é de 38%.

Leia mais: Ocupação das enfermarias despenca e chega ao nível controlado em BH



A ocupação dos leitos de enfermaria para pacientes com a doença também diminuiu: de 45,9% para 45,3%. Assim, permanece no nível controlado da escala de risco, abaixo de 50%, pelo quarto balanço em sequência.

Atual cenário dos indicadores da pandemia em BH (foto: Reprodução/PBH)



Essa é a segunda menor taxa de uso das camas de enfermaria COVID-19 do ano, perdendo apenas para o balanço dessa segunda (26/7), quando a prefeitura marcou 44,7%.



O terceiro parâmetro principal da pandemia, a taxa de transmissão do novo coronavírus, caiu de 0,89 para 0,88. Portanto, continua pelo quinto levantamento em sequência no patamar controlado.



No estágio atual, 88 pessoas se infectam pelo vírus a cada 100 diagnósticos confirmados em média.



Casos e mortes

Vacinação

69.523 profissionais da educação

11.853 gestantes e puérperas

201.132 trabalhadores da saúde

18.804 servidores da segurança pública

468.090 idosos acima de 60 anos

207.546 pessoas do grupo de risco, deficientes e beneficiários do BPC

379.167 entre 37 e 59 anos

35.601 de outros grupos, como moradores em situação de rua, motoristas e garis

Mais 18 mortes por COVID-19 entraram para oda prefeitura nesta quinta. Com mais essas, a cidade computa 6.220 vidas perdidas desde o início da pandemia.Já o total de casos aumentou em 656. Agora, BH totaliza 258.702 diagnósticos: 3.601 pacientes em acompanhamento e 248.881 já recuperados, além daqueles que não resistiram.Belo Horizonte chegou à marca de 1.391.716contra a COVID-19 com a primeira dose nesta quinta. Outras 586.850 pessoas receberam a segunda.Portanto, a capital mineira vacinou 63,2% do seu público-alvo com a primeira injeção. Por outro lado, 28,1% desse mesmo contingente completou o esquema vacinal.Em relação ao boletim anterior, a prefeitura contabilizou mais 16.068 aplicações de vacinas em BH: 8.321 de primeira etapa e 7.747 de segunda.Segundo números da prefeitura, já se vacinaram com a primeira dose:A cidade recebeu 2.620.587 vacinas até aqui. A PBH não informa mais quantas doses recebeu de cada fórmula.