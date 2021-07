Ocupação das enfermarias despenca e chega ao nível controlado em BH

Indicadores da pandemia nunca estiveram tão controlados em BH desde dezembro de 2020 (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press - 15/07/2021)

A taxa de ocupação dosde enfermaria para pacientes com COVID-19 sofreu uma queda drástica e é mais um indicador na fase controlada em Belo Horizonte. Nesta segunda-feira (26/7), oepidemiológico e assistencial da prefeitura informa que 44,7% das camas do tipo estão em uso.

Para efeito de comparação, houve queda de quase oito pontos porcentuais em relação ao balanço anterior. Nessa sexta (23/7), o parâmetro media 52%, dentro do nível de alerta da escala de risco.

A marca de 44,7% representa a menor taxa de ocupação das enfermarias para pacientes com COVID-19 em BH desde 1º de dezembro do ano passado. Ou seja, o avanço da vacinação começa a trazer resultados na capital.

A transmissão do novo coronavírus também despencou: de 0,98 para 0,9. Essa é maior queda do indicador desde o início da pandemia, ao lado do dia 28 dezembro, quando a prefeitura registrou a mesma diminuição.



Com essa redução, o RT se consolida no nível controlado da escala de risco, abaixo de 1. A marca de 0,9 é a menor desde 2 de julho.



O único dado ainda fora do patamar menos grave é a ocupação dos leitos de UTI para COVID-19. Apesar disso, nesta segunda, o dado diminuiu em relação ao balanço anterior: de 58,2% para 57,7%.

Essa taxa é a menor em BH desde 10 de dezembro do ano passado, mais uma representação do efeito da vacinação nos dados da pandemia.

Casos e mortes



Se por um lado os indicadores caminham para os níveis mais controlados, o número de mortes diárias por COVID-19 continua alto. Mais 30 vidas perdidas pela doença entraram para o balanço nesta segunda, o que soma 6.190 óbitos no total.



Em termos de casos, BH registra 256.141: 4.108 em acompanhamento e 245.843 já recuperados, além dos que não resistiram. O consolidado cresceu em 1.466 na comparação com o boletim anterior.



Vacinação



Belo Horizonte chegou à marca de 1.371.528 vacinados contra a COVID-19 com a primeira dose nesta segunda. Outras 536.171 pessoas receberam a segunda.



Portanto, a capital mineira vacinou 60,2% do seu público-alvo com a primeira injeção. Por outro lado, 24,6% desse mesmo contingente completou o esquema vacinal.



Em relação ao boletim anterior, a prefeitura contabilizou mais 28.435 aplicações de vacinas em BH: 21.917 de primeira etapa e 6.518 de segunda.



Segundo números da prefeitura, já se vacinaram com a primeira dose:

69.456 profissionais da educação;

11.507 gestantes e puérperas receberam a injeção inicial;



199.909 trabalhadores da saúde;

18.781 servidores da segurança pública;

467.538 idosos acima de 60 anos;

207.030 pessoas do grupo de risco, deficientes e beneficiários do BPC receberam a injeção;

361.758 vacinados entre 38 e 59;

35.549 pessoas de outros grupos, como os garis, moradores em situação de rua e os motoristas de ônibus.



A cidade recebeu 2.402.707 vacinas até aqui. A PBH não informa mais quantas doses recebeu de cada fórmula.



Leia mais sobre a COVID-19

Confira outras informações relevantes sobre a pandemia provocada pelo vírus Sars-CoV-2 no Brasil e no mundo. Textos, infográficos e vídeos falam sobre sintomas, prevenção, pesquisa e vacinação.