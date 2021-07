COVID em Minas: confira quantas pessoas foram vacinadas na sua cidade

Minas Gerais registrou 1.199 casos confirmados para COVID-19 nas últimas 24 horas (foto: Leandro Couri/EM/DA Press)

decontra o coronavírus chegou a 57,10% pessoas adultas vacinadas com a primeira dose.A informação é da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), que atualizou, nesta segunda-feira (26/7), os números que mostram o avanço da imunização no estado.



Na semana passada, eram 53,40%. Segundo a pasta, em sete dias, o número de pessoas que recebeu a primeira dose saltou de 8.753.412 para 9.359.777.



Até o momento, 3.210.317 pessoas com mais de 18 anos já receberam as duas doses e 342.363 receberam dose única, caso do imunizante da Janssen. Isso significa que, no total, 21,57% dos mineiros estão completamente imunizados.



Confira aqui como está a vacinação e outros dados relativos à COVID-19 e m sua cidade.



Algumas cidades mineiras que mais vacinaram:

Belo Horizonte: 1.285.491

Uberlândia: 310.270

Juiz de Fora: 296.678

Contagem: 270.766

Montes Claros: 193.736

Betim: 171.004

Uberaba: 167.410

Governador Valadares: 133.199

Ipatinga: 116.053

Divinópolis: 105.860

Sete Lagoas: 94.704

Santa Luzia: 90.269

Os números correspondem à primeira dose da vacina.

De acordo com o governo de Minas, todos os mineiros acima de 18 anos devem receber a primeira dose da vacina contra a COVID-19 até setembro deste ano.

Confira o cronograma de vacinação do governo de Minas por idade

40 a 54 anos – julho

25 a 39 anos – agosto

18 a 24 anos – setembro

Nesta segunda-feira (26/7), segundo o boletim, 58.850 pacientes estão em acompanhamento hospitalar ou isolamento domiciliar.

Desde o início da pandemia, o estado já soma 1.937.490 de casos confirmados e 49.869 mortes. Além de 1.828.771 pessoas recuperadas. (Com Isabela Bernardes*)

