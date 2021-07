Minas registra 32 mortes por COVID-19 em 24h nesta terça-feira

Já os casos em acompanhamento somam 57.446. Essa classificação se refere a pessoas ainda em tratamento e também a registros que precisam de atualização por parte das secretarias municipais de saúde.

Além disso, 6.564 pessoas tiveram alta do hospital no período de 24h, e no atual momento o número total de recuperados do vírus somam 1.835.335 desde março de 2020.

imunização contra o coronavírus chegou a 9.506.803 pessoas adultas vacinadas com a primeira dose. Outros 3.282.938 já tomaram a segunda dose e 359.949 pessoas receberam a dose única, segundo o painel de monitoramento da SES-MG, atualizado nesta terça (27/7).

