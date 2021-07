Transmissão do coronavírus volta ao estágio controlado em BH

Movimento na Terminal Rodoviário de Belo Horizonte: transmissão da COVID-19 está em queda na capital mineira (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

A transmissão do novo coronavírus voltou à fase de controle em Belo Horizonte nesta sexta (23/7), informa o boletim epidemiológico e assistencial da prefeitura. Conforme o documento, o RT caiu de 1 para 0,98 – a quarta queda consecutiva.

No patamar atual, a cada 100 casos confirmados emmais 98 diagnósticos da doença surgem em média. O indicador mede a velocidade em que a virose se propaga.Outro indicador fundamental, a ocupação dos leitos depara pacientes com COVID-19 caiu de 59,5% para 58,2%. Ainda assim, a estatística permanece na fase de alerta da escala de risco, entre 50% e 70%.

Essa foi a quinta diminuição em sequência no percentual de uso das camas de terapia intensiva no município. Portanto, todos esses balanços, nesta semana, registraram queda.

O terceiro parâmetro, por outro lado, computou aumento: a taxa de ocupação das vagas de enfermaria subiu de 50,5% para 52%.



Havia a expectativa de que o dado sairia da fase de alerta e melhoraria para a de controle (abaixo de 50%) nesta sexta-feira. Mas, a situação está estabilizada na faixa dos 50% há várias semanas.

Casos e mortes

Vacinação

BH registrou mais 26por COVID-19 nesta sexta. Com mais essas, a cidade soma 6.160 vidas perdidas para a doença – 391 apenas em julho.O número de casos cresceu em 688, chegando a 254.675 no total. Foi o menor aumento no montante de diagnósticos positivos desde 30 de junho.BH ainda soma 4.778 pacientes em acompanhamento e 243.737 pessoas recuperadas.A incidência de novos casos de COVID-19 nos últimos 14 dias também caiu: de 303,1 para 286,2, a menor taxa do mês.



Belo Horizonte chegou à marca de 1.349.611 vacinados contra a COVID-19 com a primeira dose nesta sexta-feira. Outras 529.653 pessoas receberam a segunda dose.



A capital mineira vacinou 59,2% do seu público-alvo com a primeira injeção. Desse contingente, 24,3% completou o esquema vacinal.



Em relação ao boletim anterior, a prefeitura contabilizou mais 20.936 aplicações de vacinas em BH: 17.590 de primeira etapa e 3.346 de segunda.



Segundo números da prefeitura, 69.437 profissionais da educação tomaram a primeira dose do imunizante. Na mesma toada, 11.368 gestantes e puérperas receberam a injeção inicial.



Além deles, 199.813 trabalhadores da saúde, 18.776 servidores da segurança pública, 467.447 idosos acima de 60 anos e 206.806 pessoas do grupo de risco, deficientes e beneficiários do BPC receberam a injeção.



A população entre 39 e 59 anos representa 340.432 dos vacinados.



Outros grupos, como os garis e os motoristas de ônibus, receberam 35.532 injeções de primeira dose.



A cidade recebeu 2.402.707 vacinas até aqui. A PBH não informa mais quantas doses recebeu de cada fórmula.

