BH: Kalil se reunirá com Galo, América e Cruzeiro sobre volta das torcidas

Por causa da pandemia, futebol mineiro ocorre sem torcida desde julho de 2020 (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

FMF e Secretaria de Saúde têm protocolo

Não será permitida a presença de público em cidades na 'Onda Vermelha';





Será necessária autorização expressa das Prefeituras das cidades;





Medidas para reduzir contato entre pessoas;





Não será permitida a venda de bebidas alcoólicas;





Apenas cidades que estejam enquadradas nas ondas amarela e verde poderão ter seus estádios reabertos para a presença de público;

Por público, Galo estuda Libertadores em Brasília

O prefeito de Belo Horizonte,(PSD), vai se reunir com representantes depara debater a possibilidade de retorno gradual da presença de público em partidas de futebol na capital mineira. O encontro vai ocorrer nesta terça-feira (27/7), na sede do poder Executivo municipal.Kalil já havia confirmado a agenda na semana passada. A ideia é estruturar a volta dos torcedores a partir de protocolos sanitários . Ainda não é certo que a reunião marcará a oficialização do retorno do público. Depois do encontro com os dirigentes, previsto para às 15h, haverá pronunciamento à imprensa."Temos que voltar aos poucos, com juízo. Até porque, quando se fala em 10%, 15%, 20%, 30% de público, eu já mexi com, já fui presidente de clube, sei que isso aí não altera absolutamente nada para um clube de futebol. Mas acho que está na hora de começar a voltar aos poucos, voltar com juízo", disse Kalil, na quinta-feira (22), à Rádio "Super FM", de BH.Além dos representantes dos clubes, a reunião terá emissários da Polícia Militar de Minas Gerais e integrantes do Comitê de Enfrentamento à COVID-19 em. O grupo, chefiado pelo secretário municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto, é formado por infectologistas que auxiliam Kalil na tomada de decisões referentes ao coronavírus. Integrantes das equipes que gerem os estádios Mineirão e Independências também vão bater ponto na prefeitura.Presidente do Atlético entre 2008 e 2014, Kalil ressaltou a importância do esporte na vida de muitos cidadãos."(Futebol) Faz falta para muita gente, é uma diversão. Então, tudo vai ter hora de fazer. Terça-feira nós devemos nos reunir, pelo menos é isso que está programado, eu não sei se vai se concretizar, mas estamos com as portas abertas, com horário marcado, e nós vamos, dentro do protocolo, viabilizar a volta dos jogos em Belo Horizonte".Na semana passada, a Federação Mineira de Futebol (FMF) e a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) divulgaram protocolo que vai basear o fim gradual dos portões fechados nos jogos de futebol em solo mineiro. Os municípios precisam autorizar as partidas com público.As diretrizes estabelecidas pela FMF não englobam o futebol amador e as categorias femininas e de base. As ondas do Minas Consciente também compõem as condicionantes do protocolo. Veja algumas delas;Não será permitida a presença de menores de 18 anos e gestantes;Os clubes jogam com portões fechados desde a retomada do futebol após meses de pausa, em julho do ano passado. Em Brasília (DF), o governo local já autorizou a ocupação de 25% das cadeiras de seus estádios.De olho no confronto contra o River Plate, pela fase quartas de final da, o Atlético n ão descarta transferir o duelo para o Mané Garrincha, na capital federal , com a presença de cerca de 25 mil fãs. Uma eventual liberação parcial do Mineirão, porém, pode abortar a ideia.O Cruzeiro, que também manda seus jogos no Gigante da Pampulha, foi condenado a atuar em cinco partidas com portões fechados por causa de confusões na reta final do Campeonato Brasileiro de 2019. A punição, aplicada pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), começa a valer após o público zero forçado pela pandemia. O médico Carlos Starling, que compõe o grupo de médicos responsáveis por aconselhar Kalil, ajudou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em estudos sobre os riscos corridos por jogadores, árbitros, comissões técnicas e trabalhadores dos bastidores do esporte no que tange à contaminação por COVID-19.