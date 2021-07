BH tem alerta para umidade relativa do ar abaixo de 30% até quinta (29/7)

Centro de BH: a massa de ar seco deixa os índices de umidade relativa do ar abaixo de 30% (foto: Edesio Ferreira/EM/DA Press)

Hidrate-se durante o dia; %u2800

Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas; %u2800

Evite frituras; %u2800

Durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou ainda coloque uma bacia com água; %u2800

Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas;

Evite banhos com água quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante; %u2800

Em caso de problemas respiratórios procure um especialista; %u2800

Em caso de incêndio em mata ou floresta, avise imediatamente, ao Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190).

Campina Verde

Carneirinho

Fronteira

Iturama

Limeira Do Oeste

Santa Vitória

São Francisco De Sales

União De Minas

emitiu alerta denesta segunda-feira (26/7). Segundo o órgão, a massa de ar seco deixa os índices de umidade relativa do ar abaixo de 30% O alerta é válido até as 19h de quinta-feira (29/7).O ideal, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), é que a umidade varie entre 50% e 80%.O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu alerta laranja de perigo de baixa umidade para oito municípios de Minas Gerais.Nessas cidades, o tempo fica ainda mais seco: arelativa do ar varia entre 12% e 20% nas cidades em alerta. O alerta á válido para até as 20h desta segunda-feira.