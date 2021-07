Jaguatirica assustada e confundida com onça corre por rua de Ibirité

Jaguatirica é filmada correndo por rua do Bairro Cascata, em Ibirité. (foto: Reprodução de vídeo/Redes Sociais) Um vídeo gravado por dois moradores de Ibirité (veja abaixo), na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), tem agitado as redes sociais nesta quinta-feira (29/7). A imagem mostra uma moto em movimento e um animal aparece correndo por uma rua do Bairro Cascata, enquanto um homem diz “a onça aqui em Ibirité” e uma mulher reforça: “É um leopardo”.



O barulho da moto parece assustar o animal, que corre até se esconder em meio a árvores. Segundo o administrador da página Ibiritexas, que postou o vídeo, o Cascata é um bairro afastado e próximo de matas.





Pesquisador do Instituto Pró-Carnívoros, Ricardo Luiz Pires Boulhosa assistiu ao vídeo e, segundo ele, o animal se trata de uma jaguatirica e é comum ocorrer, pelo leigos, a confusão das espécies.



“As diferenças entre uma onça e uma jaguatirica são gritantes. Primeiro é o tamanho, a jaguatirica é um felino de pequeno-médio porte e a onça pintada é um animal de grande porte. A jaguatirica pode chegar a 25 quilos (no Pantanal, até 28 kg) enquanto a onça chega a 145 quilos. No Brasil já pegamos onças de quase 150 quilos”, pontua o pesquisador, que aponta, ainda, outras diferenças.



(foto: Fotos de Ricardo Boulhosa)

“A cabeça da onça pintada é arredondada e a jaguatirica se parece um gatinho. Outra coisa marcante são as manchas. O padrão da onça é de pontinhos dentro da mancha, que são mais arredondadas. Na jaguatirica, a característica são manchas mais esticadas. E acima da pata dianteira e do pescoço, as manchas são bem alongadas, como riscos. Acontece muito frequentemente a confusão”, explica Boulhosa.