Contagem vacina homens com 36 anos nesta sexta-feira (30/7)

Trabalhadores da indústria e construção civil foram imunizados nesta quinta-feira no Busão da Vacina, em Contagem (foto: Janine Moraes/Prefeitura de Contagem)

Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta sexta-feira (30/7). A prefeitura abriu a imunização para esta faixa etária após vacinar as mulheres com a mesma idade nesta quinta-feira.



Os homens com 36 anos devem procurar os pontos de vacinação contra a COVID-19 em, Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta sexta-feira (30/7). A prefeitura abriu a imunização para esta faixa etária após vacinar as mulheres com a mesma idade nesta quinta-feira.

As unidades funcionam das 8h às 15h e os pontos extras, nos shoppings Big e Contagem, das 15h às 21h. As pessoas a partir de 38 anos que ainda não foram vacinadas e as pessoas que fazem parte dos grupos prioritários também podem procurar os postos de vacinação.

A decisão de "separar" as pessoas que podem receber a vacina foi tomada pela primeira vez quando a faixa de vacinação estava em 46 anos. O argumento era de que o grupo era muito grande, e colocá-los todos juntos poderia causar aglomerações nos locais de vacinação.

A medida foi avaliada como positiva e repetida outras duas vezes na cidade, e, pelo que a reportagem apurou, vai continuar acontecendo, já que a própria prefeitura afirma que quem não puder tomar a vacina agora deve esperar a "próxima vez", respeitando a divisão.

O município aguarda a chegada de novas doses das vacinas para divulgar a sequência do plano de imunização, o que deve acontecer nesta sexta-feira (30/7).

Para vacinar é necessário apresentar o comprovante de endereço no nome da pessoa que vai ser imunizada. Quem não tiver, pode pegar uma declaração na Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência do bairro.

"Busão da Vacina" imunizou 800 trabalhadores

Cerca de 800 trabalhadores da indústria e construção civil foram imunizados nesta quinta-feira (29/7) contra a COVID-19 no Busão da Vacina, um ônibus que conta com três salas de vacinação.



O veículo esteve no Centro Social Urbano (CSU) do Bairro Amazonas, e foi o responsável por atender a demanda agendada pelas próprias empresas.

O projeto é realizado a partir da parceria entre a Cruz Vermelha Brasileira, Mercedes Benz e Câmara de Comércio Brasil-Alemanha. A circulação no estado conta com a parceria do governo de Minas Gerais, Secretaria de Estado da Saúde e Movimento Unidos Pela Vacina.

A inclusão dessas pessoas no grupo prioritário foi determinada pelo Plano Nacional de Imunização (PNI), do governo federal. A partir de agora, as indústrias devem entregar os nomes dos funcionários para os postos de saúde próximos, que farão o agendamento um a um.

Veja os locais de vacinação em Contagem

SHOPPING CONTAGEM – DRIVE THRU

Horário da vacinação: 15h às 21h

Av. Severino Ballesteros, 850 – Cabral

Estacionamento G1

BIG SHOPPING – LOJAS 210/211/284

Horário da vacinação: 15h às 21h

Av. João César de Oliveira, 1275 – Eldorado

REGIONAL ELDORADO

Horário da vacinação: das 8h às 15h

– CSU Eldorado – Drive Thru – (Rua Portugal, nº 30 – Eldorado)

– UBS Jardim Eldorado (Rua Canafístula, nº 245 – Jardim Eldorado)

– Salão Paroquial da Igreja Santa Cruz (Avenida Lisboa, n° 330 – Santa Cruz)