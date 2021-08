Ruas de BH passarão a contar com faixas exclusivas de ônibus; saiba quais

Avenida Nossa Senhora do Carmo, na Região Centro-Sul de BH, é um dos locais que contam com faixa exclusiva para ônibus (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)









Vale lembrar que fora da faixa dos horários citados, o trânsito nos locais estará liberado para outros veículos. A BHTrans informou que, para a implantação das faixas exclusivas, não serão feitas obras, uma vez que faixas indicativas, placas e pinturas no asfalto serão suficientes para sinalizar a exclusividade para ônibus.





"Estão planejados mais de 20 km de faixas exclusivas operacionais, ajustes em pontos de embarque e desembarque, além de operações de tráfego em cruzamentos com maior volume de veículos para garantir o acesso dos ônibus às faixas preferenciais", disse, em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).

Ajuste em ponto de ônibus

Além da implantação de faixas exclusivas, está programado um ajuste em um ponto de ônibus na Avenida Cristóvão Colombo, no coração da Savassi. Isso porque a parada, localizada na altura do número 336 da vida, será dividida em duas.





Atualmente, dez linhas param no local citado. Porém, um segundo ponto de ônibus será criado 20 metros à frente do primeiro, reduzindo

Na próxima semana, Belo Horizonte contará com mais faixas exclusivas de ônibus. Atualmente, avenidas de grande fluxo, como a Carlos Luz, Cristiano Machado e Nossa Senhora do Carmo contam com vias do tipo, porém, outras três ruas serão adaptadas para que o transporte coletivo seja beneficiado. É o que informou a BHTrans nesta sexta-feira (20/8).